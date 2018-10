Munkaerő, bürokráciacsökkentés, egészségi állapot - Ez kell a versenyképes Magyarországhoz

későbbiekben lesz, amelyik vállalatunk vissza fog térni a tőzsdére.

Krisán László a versenyképesség javítását korlátozó tényezőkkel kapcsolatban úgy fogalmazott, hogy kiscégek rommá vannak vegzálva a bürokratikus terhekkel.

Weinhardt Attila, a Portfolio vezető elemzője első kérdése arra vonatkozott a résztvevők felé, hogy mit okoz egy vállalat számára a tőzsdei jelenlét. Orbán Gábor, a Richter vezérigazgatója szerint előnyt jelent a transzparencia abban a tekintetében, hogy a cégről folyamatosan beszélnek, de közben ez egyúttal teljesítménykényszert is helyez a cégre, valamint a managementre, valamit rendszeresen fel kell mutatni.Müllner Zsolt, a Wallis Asset Management Zrt. vezérigazgatója kiemelte, hogy cégcsoportja hisz a tőzsdében, hiszen az Alteóval már jelen van, az autókereskedő cégeikkel pedig épp oda tartanak a tőzsdén már jegyzett Altera Nyrt-n keresztül. Emellett előrevetítette, hogyA tőzsdei jelenlét előnyeként említette az új finanszírozási lehetőségeket, a másik lényeges előny pedig a benchmarking lehetősége. Ez ugyanis folyamatosan megmutatja, összeméri a vállalat teljesítményét és kiderülhet belőle, hogy hol gyengébb a vállalat a versenytársainál.Lajkó Ferenc, a Waberer's International Nyrt. vezérigazgatója úgy fogalmazott a kérdésre válaszolva, hogy vannak ennek előnyei és hátrányai is. Hátrány például, hogy vannak a cégnek olyan versenytársai, amelyek nem transzparensen működik, így a szállítmányozó cég itt versenyhátrányba kerül. Előnyként jelentkezik viszont a tőzsdei jelenlét a finanszírozás tekintetében, valamint a transzparencia jó pont a bankokkal és partnerekkel való kapcsolat esetén, és komolyabban veszik a partnerek, aminek üzleti vetülete is van.Krisán László, a KAVOSZ Zrt. vezérigazgatója azt a kérdést tette fel a tőzsdei jelenlét kapcsán, hogy ki mehetnek még tőzsdére, kiből lehet tőzsdei cég. Szerinte a kisebb kkv-k nehezen tudják megugrani a tőzsdére lépéshez szükséges feltételek teljesítését. Nem látom az erre vonatkozó törekvést a kkv-k vezetői körében - mondta.Arra a kérdésre, hogy mi jelenti a legnagyobb akadályokat a magyar gazdaság versenyképességének javításában, Orbán Gábor a magyarok egészségi állapotát említette meg.Lajkó Ferenc szerint kedvező volt az elmúlt időszakban számukra, hogy a kormány sokat tett a szektorért és jó volt az alacsony kamatok ideje, de a jövő nem ez, az ilyen lehetőségek elfogytak. Nem nagyon hiszek abban, hogy az adók határozzák meg hosszú távon a gazdaság versenyképességet - vélekedett. A legfontosabb kérdés szerinte, hogy lesz-e megfelelő és elég munkaerő az adott gazdaságban és ezért ő abban látja a potenciált, hogy könnyebben lehessen alkalmazni külföldi munkavállalókat, például Ukrajnából. Szerinte itt kellene csökkenteni az adminisztratív terheket.

Orbán Gábor, vezérigazgató, Richter Gedeon; Müllner Zsolt, vezérigazgató, Wallis Asset Management Zrt.; Lajkó Ferenc, vezérigazgató, Waberer's International Nyrt.; Krisán László, vezérigazgató, KAVOSZ Zrt.; Weinhardt Attila, vezető elemző, Uniós Források rovatvezető, Portfolio. Fotó: Stiller Ákos