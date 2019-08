A Fed ma biztosan nem bánta meg a kamatvágást

Júliusban visszafogottan bővült a foglalkoztatás az Egyesült Államokban, a keresetek pedig szintén mérsékelt ütemben bővültek. A friss adatok első értelmezése szerint a gazdasági helyzet lehetővé teheti a Federal Reserve számára, hogy a jövő hónapban ismét csökkentse a kamatlábakat. Ezt a megfontolást támogathatja az Egyesült Államok és Kína közötti kereskedelmi feszültségek fokozódása is, írja a Reuters.A Munkaügyi Minisztérium havi foglalkoztatási jelentése egy nappal azután érkezett, hogy Donald Trump elnök további 10% -os vámtarifát jelentett be 300 milliárd dollár értékű kínai behozatalra, szeptember 1-jétől kezdve. (Ezt később az elnök a 25%-os vámteher ígéretével fejelte meg.)A kormány szerint a mezőgazdaságon kívüli munkahelyek száma 164 ezerrel növekedett. A nem különösebben erős szám mellett a megelőző két hónap adatát 41 ezer fővel húzta lejjebb. A júliusi munkahelyteremtés mértéke összhangban állt a közgazdászok várakozásaival.A közel 50 éve legalacsonyabb munkanélküliségi ráta ellenére a bérek növekedése továbbra is mérsékelt, így hozzájárul a visszafogott inflációs környezethez, amely szintén támogathatja a jövő hónapban az újabb kamatcsökkentést. Az átlagos órabér 8 centtel, vagyis 0,3% -kal emelkedett júliusban, a júniusival azonos mértékben. Éves szinten a bérnövekedés 3,2%-os volt. A bérnövekedés tendenciája 2018 végétől lassult, amikor a bérek egy évtized leggyorsabb ütemében emelkedtek.A dollár árfolyam nem reagált érdemben a munkaerőpiaci adatokra.