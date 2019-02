A hatvani Boschnál hatott az Audi-példa - elmarad a sztrájk

Ez az ajánlat nagyon közel van ahhoz, amit eredetileg követeltünk

A Bosch reálisan látja a viszonyokat, tisztában van vele, hogy a munkabeszüntetésnél olcsóbb a tárgyalás. Az előbbit kipróbálni valójában senkinek sem érdeke

A vállalat még nem kommentálta a megállapodás hírét, de Janik Tamás, az Életre Tervezett Munkavállalók Országos Szakszervezetének (ÉTMOSZ) elnöke a főbb vonalat vázolva jelezte: az alku csak erre az évre vonatkozik (a Bosch eredetileg két évre kívánt megállapodni), és "vastagon" két számjegyű alapbérnövelést tartalmaz. A Világgazdaság írása szerint megmarad a cafeteria keret, valamint bevezetik a lojalitási bónuszt, ami az Audinál is megjelent. A Bosch belement abban is, hogy a húsvét, karácsony és újév előtti szombatok szabadok legyenek.-mondta Janik. Ez feltehetően azt jelenti, hogy a fizikai dolgozók 15%-os, illetve a szellemi dolgozók 10%-os követelése teljesülhetett.Az is erősíti az Audi-párhozamot, hogy a Bosch a különböző követelések között próbált sakkozni, egyiket a másik kárára teljesíteni, illetve, hogy az e heti sztrájk lehetősége miatt engedett.A Világgazdaság utal rá, hogy a Bosch-nak még fontosabb szerepe van az európai termékláncban, mint a győri Audinak, ugyanis szinte nincs olyan autómárka, amelynek ne szállítana alkatrészeket az üzem. Éppen ezért egy esetleges leállás még nagyobb károkat okozhatott volna.- mondta Janik.