A munkaerő-megmaradás törvénye - Sokkal több kell a béremelésnél

Nemcsak az állomány 5-8 százalékát kitevő kulcsemberek, vezetők, vagy de facto (természetes) vezetők, szakmai seniorok, húzóemberek elvesztése van napirenden, hanem az egyébként olyan, nem stratégiai munkakört betöltő dolgozóké is, akiknek az elvesztése a vállalati kibocsátási képességet egy adott ponton fájdalmasan be tudja szűkíteni.

Technológia fejlesztés: a humánfaktort kiváltó technológiák, a digitalizáció és az automatizáció alkalmazása.

Munkaszervezés: a szervezeti működés és a folyamatok optimalizálása.

Kompetenciaigény és a kínálat összhangja: repozicionálás, képzés, betanítás, oktatás, továbbképzés, toborzás.

Működési kultúra, munkamorál: az egyéni, valamint a szervezeti morál és teljesítményorientáltság emelése jobb vezetői gyakorlattal és humánmenedzsmenttel.

Ahol azonban a dolgozók nem érzik a törődést, vagy kifejezetten szenvednek a rossz vezetési gyakorlatoktól, az igazságtalannak megélt, nem transzparens döntésektől, ott munkakezdéskor a létszám ugyan rendelkezésre áll, de az emberek elidegenedve, anyagi kényszerből lépik át a kaput. Mindent elkövetnek azért, hogy csak annyi teljesítményt kelljen nyújtaniuk, ami még elegendő az állásuk megtartásához, vagy ha teljesítménybérben dolgoznak, a kialakított életszínvonaluk fenntartásához.

Egyed Géza, a BDO Stratégiai Üzletfejlesztés ügyvezető partnere

Az elmúlt pár évben töretlenül nőtt a globális gazdaság, és a hazai konjunktúra is kedvezően alakult, ennek hatására a munkanélküliség rekordalacsony szintre, 3,8 százalékra csökkent tavaly október és december között, a foglalkoztatási ráta pedig majdnem eléri a bűvös 70 százalékot a 15-64 éves korosztályban.A pozitív munkaerőpiaci tendenciák egyenes következménye, hogy egyre több a hiányszakma, egyre égetőbb a munkaerőhiány, amit tovább erősít, hogy sokan külföldön próbálnak szerencsét. Nemcsak informatikus, technológus, gépészmérnök, hanem építészmérnök, CNC-forgácsoló, szakács, kőműves, betonacél-szerelő vagy éppen takarító állások betöltése is a lehetetlent súrolja.Ebben a helyzetben a vállalatok számáraAzon túl, hogy egy átfogó béremelés vagy ennek hiányában a belső bérfeszültség kockáztatása nélkül gyakorlatilag megoldhatatlan az üres pozíciók betöltése, a meglevő munkatársak elcsábításának a veszélye is rendkívüli mértékben megnőtt.Ebben a helyzetben a vállalatok számára az egyetlen kiutat egyrészt a belső működés és folyamatok hatékonyságának gyors növelése, erre alapozottan a bérek teljesítményorientált emelése, másrészt a vezetési színvonal, a működési kultúra és a humánerőforrás-menedzsment érdemi javítása jelentheti. A működési hatékonyság, valamint a versenyképesség növelésének a tényezői sok tekintetben átfedést mutatnak a működési kultúrát jobbító, a nagyobb alkalmazotti elégedettséget kiváltó intézkedésekkel:Tapasztalataink alapján a vállalatok vezetése számára a technológiai fejlesztés, illetve annak várható gazdasági hatása az elsődleges szempont a versenyképesség megtartása, növelése érdekében. Ehhez képestmiközben a nyilvánvaló korlátok miatt minden technológia annyit tud, amennyit kihoznak belőle.Ennek megfelelően egy, a vállalati stratégiát támogató, a technológiára, az egyedi vállalati sajátosságokra, valamint aés jelentősen növelni a folyamat költséghatékonyságát. Ráadásul hozzájárul ahhoz, hogy a belső tartalékok a felszínre kerüljenek, és ne kelljen se technológiába, se humánerőforrásba feleslegesen beruházni.Ez lehet akár többlet anyagi juttatás, oktatás, továbbképzés, nagyobb vagy egyszerűbb feladat iránti igény, munkakörváltás, tervezhető belső szakmai karrierpálya lehetősége, vagy egyszerűen csak jó szó, dicséret. De alapvető szerepe van a rendszeres tájékoztatásnak is a vállalat működéséről, terveiről, sikereiről és nehézségeiről.A hatékonyságot növelő tényezők és a munkaerőmegtartó-képesség növelése között szoros a kölcsönhatás.Ez fordítva is igaz, a működési kultúra, vezetési színvonal, humánmenedzsment tudatos építése, javítása, a dolgozókkal való emberi törődés nemcsak a vállalat munkaerőmegtartó-erejét erősíti akár alacsonyabb bérek mellett is, hanem elengedhetetlen összetevője egy fejlődő, sikeres, versenyképes működésnek.Emiatt a vállalatok további jelentősebb béremelésre fognak kényszerülni, emellett fokozottan fel fog értékelődni a jó munkahely, az emberi bánásmód, az alkalmazotti elégedettség és biztonságérzet szerepe.