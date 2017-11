A robotok jönnek és elvesznek 800 millió munkahelyet

a gépkezelők,

a gyorséttermi dolgozók és

a back-office munkavállalók érintettek

A McKinsey friss tanulmánya 46 országot és 800 különböző foglalkozást vizsgált, mennyire kiszolgáltatottak a robotizációnak.A tanácsadó cég szerint a folyamat elől senki sem menekülhet, fejlett és fejlődő országokat egyaránt érinteni fog, igaz más és más mértékben. A tanulmány szerint leginkábbAmennyiben a robotizáció üteme nem lenne annyira gyors, mint azt a McKinsey szakemberei előrevetítik, akkor is 400 millió munkahely kerülne veszélybe a következő 13 évben.Jó hírünk is van azoknak, akik veszélyeztetve érzik munkahelyüket: új tudás elsajátításával nekik is lehet új állásuk, például az idősek gondozása terén, technológiai specialistaként.