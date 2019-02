A tervek felett emelte a béreket a Denso

Szincsák Attila, a Denso gazdasági és kereskedelmi igazgatója is részt vesz a Portfolio-MAGE Járműipar 2019 konferenciáján. ÁTTEKINTÉS

Ez lenne az alapja egy fenntartható fejlődésnek, ami ugyanolyan fontos a munkavállalóknak, a vállalatnak és a városnak is, hiszen mi vagyunk az egyik legnagyobb adófizetői. Amennyiben ezek közül bármelyik fél irracionális elvárást támaszt, az nagymértékben kihatással van a másik kettőre, így a fenntartható fejlődés nem garantálható

Mindenkinek egységesen 10 százalékkal emelik az alapbérét, és bevezetik a szenioritási jutalmat - ez amolyan havi rendszerességgel fizetett "hűségpénz" -, amelynek összege a Densónál eltöltött évek arányában emelkedik.Szincsák Attila gazdasági igazgató a feol.hu-nak elmondta, hogy a cég vezetése készült a bérek áprilisi emelésére, az emelés mértékére vonatkozó, megnövekedett igények azonban meghaladták az eredeti terveinket - fogalmazott az igazgató.A bérfejlesztés mértékének megállapításánál nem lehet csupán a múlt évi nyereséget figyelembe venni - hangsúlyozta Szincsák Attila. Ahhoz, hogy - a munkavállalók változatlan létszáma mellett - a megemelt béreket hosszabb távon is ki tudják fizetni, javítani kell a termelékenységet.- mondta az igazgató.A Denso Gyártó Magyarország Kft. vezetése, amikor tárgyalóasztalhoz ült a cégnél levő szakszervezetek és az üzemi tanács képviselőivel, arra próbált rávilágítani, hogy nemcsak az országban zajló folyamatokat kell figyelembe venni az emelés mértékének meghatározásánál, de - autóipari beszállítóként - az autóipar egészének helyzetét, kilátásait is. Márpedig az, hogy a Brexit, azaz az Egyesült Királyság EU-ból történő kiválásának kérdése holtpontra jutott, olyan bizalmatlanságot szült, hogy a Nissan és a Honda is bejelentette: távozik a szigetországból. Ez egyúttal ezeknek a gyártókapacitásoknak az Európából történő kivonását is jelenti.Új helyzetet teremtett a dízelbotrány, aminek következményei teljességgel még nem mérhetők fel. A jövőt az elektromos autók jelentik ugyan, de az, hogy térnyerésük milyen gyors és milyen mérvű lesz, megjósolhatatlan. Végezetül, de nem utolsósorban várhatóan erőteljesen lassul a német gazdaság növekedésének üteme, márpedig hazánk gazdasága ezer szállal kötődik a némethez. A Denso, amely közvetlen beszállítója az autógyáraknak, nem tudja áthárítani a béremelés révén megemelkedett költségeket a neki dolgozó, kisebb hazai cégeknek, mint ahogy ezt mi sem tudnánk átvállalni a mi vevőinktől - fejtette ki a Szincsák Attila.A Denso a világ egyik legnagyobb autóipari beszállítója. A japán cégcsoport fehérvári cégét 1997-ben alapították, az üzem jelenleg ötezer dolgozónak ad munkát. A 2008-as válság hatására a cég változtatott korábbi stratégiáján, aminek következtében túlságosan nagy volt a kiszolgáltatottsága egy-egy vevőnek. Az azóta eltelt időt tekintve a legutóbbi gazdasági év - amely márciusban zárul - lesz várhatóan a fehérvári gyáróriás számára a legsikeresebb, árbevétele megközelíti a 750 millió eurót, azaz a 240 milliárd forintot.