Akár 3,6 milliót is kaphat a céged, ha új embert veszel fel

a kkv-szektor versenyképessége ezzel érdemben javulhat, hiszen egyebek mellett új eszközök, gépek beszerzése, ingatlanvásárlás, bérleti díjak, vagy akár lízingköltségek is elszámolhatók az összegből.



Varga Mihály pénzügyminiszter a 2020. évi költségvetési törvényjavaslat átadásán az Országházban 2019. június 4-én. MTI/Kovács Tamás



A kormány oldalára is feltett pályázati felhívás (NFA-2019-KKV) szerint a mostani felhívás a munkahelyteremtő pályázat második ciklusát jelenti, amelybenés új munkahelyenként legfeljebb 1,7 millió forint kérhető, amely összeg kiegészítő támogatási jogcímek esetén tovább is növelhető egészen 3,6 millió forintig.Varga érvelése szerintA határidőben beérkezett, problémamentes pályázatokról a döntés 2019. október 22. napjáig várható a 3,5 milliárd forintos keret terhére. Az előző felhívások tapasztalata alapján ebből a pályázatból 250 KKV-nál mintegy 1500 új munkahely létesíthető a tervek szerint., hogy a még meglévő munkaerő-tartalékokat aktivizálja, ha közben az adott cég munkahelyteremtő beruházást hajt végre és egyúttal a hátrányosabb helyzetű térségek felzárkóztatását is elősegíti a kiírás. Közölte, a vissza nem térítendő támogatás egy munkahelyre jutó legmagasabb összege - a kiegészítő támogatást is figyelembe véve - 2019-ben már elérheti a 3,6 millió forintot.Varga Mihály emlékeztetett, a program idei első kiírásában 98 cég nyert el támogatást, amely több mint 600 új munkahely létesítéséhez, valamint csaknem 1100 álláshely megőrzéséhez járult hozzá. Kifejtette: a kkv-k foglalkoztatják a magyar munkaerő kétharmadát, így a kormány több eszközzel támogatja a technológiai fejlesztéseiket és dolgozóik számának növelését. Az utóbbi hét évben összesen több mint 53 milliárd forint támogatást kaptak a kkv-k munkahelyteremtése, ezzel 28 ezer új munkahely jöhetett létre Magyarországon.Az NFA-2019-KKV kódjelű pályázati felhívás a kormany.hu cikkében jobbszélen a kapcsolódó anyagoknál érhető el.