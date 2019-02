Akár 400 ezret is kereshet egy frissdiplomás, de ez csak keveseknek jön össze

Bruttó 286 630 forint - átlagosan ennyi pénzt keres az, aki a felsőoktatás alatt vagy a diplomaszerzés után pályakezdőként dolgozik a diplomás-pályakövetési rendszer 2017-es adatai szerint. A friss adatok szerint a diplomások 88%-a diplomás munkát végez, illetve a pályakezdőként dolgozók 7%-a már az egyetem mellett elkezdi a komoly tapasztalatszerzést - írja az Eduline.hu Az alapképzések közül, évről évre több ezren választják a kereskedelem és marketing, valamint a pénzügy és számvitel szakot is, amelyeken az átlagos bruttó jövedelem 210-340 ezer forint, míg a gazdálkodás és menedzsment képzésen végzettek ennél valamivel többet vihetnek haza, átlagosan bruttó 300-350 ezer forintot.A műszaki képzések is nagyon népszerűek. A diplomás pályakövetési rendszer 2017-es adatai szerint a pályakezdő műszaki képzési területen végzett diplomás havi bruttó jövedelme 300-400 ezer forint között alakul. Ezek közül a képzések közül az egyik legnépszerűbb frissdiplomás foglalkozás még mindig a gépészmérnök (bruttó havi 320-390 ezer forint átlagjövedelemmel), de sokan választják a villamosmérnök (bruttó havi 340-410 ezer forint átlagjövedelemmel), építészmérnök (bruttó havi 220-260 ezer forint átlagjövedelemmel) szakmát is.A három-öt év munkatapasztalattal rendelkezők közül az informatika szakot végzettek keresnek a legjobban: a 2017-es adatok szerint egy pályakezdő informatikai képzési területen végzett diplomás havi bruttó átlagjövedelme 300-400 ezer forint között alakul; azonban egyes egyetemeken végzettek még ennél is többet, akár 450-500 ezer forintot is kereshetnek a diplomaszerzés után.Amíg egy alapképzésen végzett informatikus bruttó havi 340-370 ezer forint az átlagjövedelme, addig a mesterdiplomások ugyanazen a képzési területen akár 440-470 ezer forintot is kereshetnek. Hasonló a helyzet a műszaki képzésekkel is. Míg az alapszakon végzettek bruttó havi átlagjövedelme 290-340 ezer forint, addig azok, akik továbbtanultak, ennél akár 50-60 ezer forinttal is többet kereshetnek.