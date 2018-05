Bajban a magyar oktatás, már a Tudományos Akadémia is üzent

Az MTA szerint nagy a baj

Az oktatás költségvetési forrásokból való részesülésének - oktatási szintenként is - minél előbb és tartósan el kell érnie legalább az EU28 országok átlagát, de az érzékelhető javuláshoz azt meg is kellene haladnia

az MTA köztestülete és kutatóhálózata ehhez kész minden segítséget megadni.

határozat értelmében az oktatásügyet az MTA Közgyűlése a magyar állam legfontosabb feladatai között tartja számon.- mondja ki a dokumentum."Az oktatásügyben olyan változásoknak kell bekövetkezniük, amelyek egyrészt hatékonyan javítják a jövő kihívásaival való szembenézés lehetőségét, fejlesztve a hajlékony tanulási készségeket, másrészt hathatósan növelik az esélyegyenlőséget, csökkentve a családi és regionális helyzetből adódó hátrányokat" - olvasható a határozatban, melyből az is kiderül, hogy

A Magyar Tudományos Akadémia (MTA) 189. rendes közgyűlése az MTA fővárosi székházában 2018. május 7-én. Kép és címlapkép forrása: MTI Fotó: Soós Lajos

Miért most?

Az oktatásügyben a 2013-ig tartó radikális forráskivonást követően sem konszolidálódott a helyzet

A legégetőbb problémák, ábrákkal

növekszik a korai iskolaelhagyók aránya,

jelentősen torzult az oktatás szerkezete,

a megbízható szakmai kontroll elmaradása miatt romlott a tankönyvek színvonala,

a családi háttér egyre jobban meghatározza a tanulók kilátásait,

növekedtek a régiók, illetve az iskolák közötti különbségek.

A pedagógusok bére az egyéb szakmákban dolgozó felsőfokú végzettségűekhez viszonyítva az elmúlt évek béremelései ellenére még mindig az utolsók között van az EU28 országok között.

A határozathoz csatolt indoklás szerint a Magyar Tudományos Akadémia eddigi tevékenysége során is kiemelten foglalkozott az oktatás kérdéseivel, mert tudatában volt annak, hogy az oktatásügy a magyar társadalom számára rendkívüli jelentőségű: a jövő nemzedékek felkészítése az új kihívásokkal való szembenézésre a fontossági sorrend szerinti lakossági felmérésekben rendre az elsők között szerepel.

Az MTA arra is felhívja a figyelmet, hogy "komoly problémát fog okozni a négy-öt éven belül előálló tanárhiány, különösen a már ma is feltűnően ellátatlan élet- és természettudományi területeken". "A felsőoktatási szférát súlyosan érinti a koncepciózus fejlesztések elmaradása, és az ennek következtében tapasztalható növekvő lemaradás a nemzetközi versenyben" - teszik hozzá.

Lovász László, az MTA elnöke (a pulpitusnál) beszédet mond a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) 189. rendes közgyűlésének ülésén az MTA fővárosi székházában 2018. május 7-én. Kép forrása: MTI Fotó: Soós Lajos