Bemondta a 844 ezres bruttót az Aldi

béreink a más ágazatokban elérhető jövedelmekkel szemben is versenyképesek legyenek.

2018. január elsejétől az idei emelés következtében mind a bolti eladók, mind a logisztika területén az áru-összekészítők kezdő bére heti 40 órás munkaidőre vetítve bruttó 272.269,- forint.

Ez a cafeteria keretén belül további nettó 8333 forinttal, illetve 5000 forintos Erzsébet utalvánnyal egészül ki, így bruttó járandóságuk a cafeteria elemekkel kiegészítve eléri a havi 292.319,- forintot.

Ez az összeg a cégnél töltött idővel arányosan nő, így a tíz évet meghaladóan az üzletben dolgozók havi bruttó járandósága eléri a 372.519,- forint kiegészítve a cafeteria elemekkel. A Budapesten belüli és környéki üzleteink dolgozóinak BKV-bérletet is biztosít a cég.

A kiemelt üzletekben még ennél is magasabb a bolti eladó munkatársak bruttó juttatása: a kezdők 322.319,- forintot, a tíz éve a pozícióban az Aldinál dolgozók pedig 417.519,- forintot kereshetnek.

A boltvezetők bruttó járandósága a cafeteria elemekkel kiegészítve 517.119,- forintnál kezdődik, azonban a kiemelt boltokban elérheti a havi bruttó 844.519,- forintot is.

Egymásra licitálnak a kiskereskedelmi szektor multicégei, amikor hivatalosan is bejelentik a vállalat bérpolitikáját. Most az Aldi állt elő a számaival, a Lidl múltkori bejelentése után. A Pénzcentrum egyébként már a múlt héten bemutatta a fizetések részleteit.A Portfolio legutóbb átfogó körképet készített a magyarországi kiskereskedelmi üzletláncoknál tapasztalható munkaerőhelyzetről:Az Aldi közlése szerint a cég dolgozói átlagon felüli bérezésére, képzésére és a rugalmas részmunkaidős lehetőségekre számíthatnak. A közlemény egyik legfontosabb üzenete amikor azt hangsúlyozza a diszkontlánc, hogyA cég bérezési rendszere transzparens, és nem tesz különbséget az országon belül földrajzi régiók szerint: Sátoraljaújhelytől Sopronig minden Aldi üzletben ugyanazt a bértáblát alkalmazzák. Kivételt csak a nagy forgalmú, kiemelt üzletek amelyek a rendkívül magas vásárlói létszámból adódóan nagyobb terhelést jelentenek az ott dolgozóknak.A konkrét számok pedig:A társaság közleményéből az is kiderül: a részmunkaidős munkavégzést preferálják, heti 20, 25, 30, 35 és 40 órás munkavégzésre is lehetőség van. Ennek megfelelően a bolti területen dolgozók 75%-a részmunkaidős, a legkedveltebb a heti 30 órás foglalkoztatottsági forma.A multiláncnak szüksége is van a vonzó munkakörülmények megteremtésére, ugyanis a terjeszkedéshez újabb munkavállalókat venne fel.