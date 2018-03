Egyetlen ábra arról, hogyan közeledne a kormány a svájci modellhez

A német és a svájci modellre történő áttérés célja helyes. A vállalatokat közvetlenebbül érdekeltté tenni abban, hogy a duális képzés keretében számukra megfelelő munkaerőt kapjanak a nemzetközi minták szerint is előremutató lehet. Ezeknek a rendszereknek azonban van más sajátossága is, amit a fenti táblázat nem tartalmaz és figyelmeztető, hogy az oktatáspolitikai szakértők a hazai duális képzésben nem ezt a pontot tekintik a leginkább neuralgikusnak, hanem a képzés egyéb problémáit. Elsősorban azt, hogy a gyakorlati képzés rovására azok a közismereti tárgyak szorultak háttérbe, amelyek az alapvető kompetenciák fejlesztését célozzák (értve olvasás, számolás, tanulási készség). A nemzetközi standardekhez képest ezen a területen a magyar duális képzésnek óriási lemaradása van (lásd: cikkünk későbbi részében) és a hazai oktatási teljesítmény objektív mérőszámai alapján is úgy tűnik, hogy a hosszabb távú foglalkoztathatóság meghatározó tényezői az alapvető kompetenciák. Nem véletlen, hogy a hazai oktatók és kutatók többször kiemelték már, hogy nem érdemes átcsatornázni erre a területre a hallgatókat a gimnáziumokból, hiszen a közismereti tárgyak oktatásának visszaszorulásával a munkatermelékenység hosszabb távon biztosan nem javítható.