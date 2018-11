Egyre jobban fáj az infláció - Kinyírja a magyar bérrobbanást?

Szeptemberben több mint 11%-kal nőttek a keresetek a versenyszférában, ami beleillik az elmúlt hónapok trendjébe - derült ki a KSH friss adataiból. A béremelkedést támogatja a minimálbér növekedése mellett az egyre fokozódó munkaerőhiány is.

Ugyanakkor az infláció az elmúlt hónapokban folyamatosan emelkedett, és szeptemberben már 3,6%-kal volt magasabb az árindex, mint egy évvel korábban. (Egy hónappal később, októberben pedig még magasabb volt az infláció, így a reálbérek növekedését a következő időszakban is visszaveti majd az áremelkedés.)

A 10,1%-os nemzetgazdasági bruttó béremelkedés és az egyre magasabbra kúszó infláció (3,6%) összességében oda vezetett, hogy a reálkeresetek "csak" 6,3%-kal növekedtek szeptemberben. Ilyen alacsony emelkedésre utoljára 2016 végén volt példa, az idei év elején még 8-10%-os reálbér-emelkedést láthattunk.

Mire számíthatunk?

A teljes munkaidőben alkalmazásban állók nemzetgazdasági szintű átlagos bruttó keresete (a legalább öt főt foglalkoztató vállalkozásoknál, a költségvetési intézményeknél és a megfigyelt nonprofit szervezeteknél) 322 800 forint, közfoglalkoztatottak nélkül számolva 333 000 forint volt.Az átlagos nettó kereset családi kedvezmény nélkül 214 600 forint volt, a kedvezményt is figyelembe véve pedig 223 200 forintra becsülhető a KSH szerint.A kerestek jövő évi emelkedése nagyban függ attól, hogy milyen mértékben emelkedik a minimálbér és a garantált bérminimum. Egyelőre arra lehet számítani, hogy közel kétszámjegyű emelkedésre kerül sor, habár a munkaadói és a munkavállalói képviseletek még nem egyeztek meg. A gyors minimálbér-emelés mellett a munkaerőhiány továbbra is meghatározza a bérezési folyamatokat, tehát innen nézve is dinamikus emelkedésre lehet számítani.Ugyanakkor - ahogy már az elmúlt hónapokban is láttuk - a felpörgő, mostanra 6 éves csúcsra emelkedő infláció egyre többet vesz el a béremelésből. Az infláció pedig jövőre is 3% körül maradhat, ami visszafogja a reálkeresetek emelkedését.Összességében tehát a bruttó és a nettó keresetek jövőre is érdemben emelkedhetnek, azonban kulcskérdés lesz, hogy miként alakul az infláció, ez ugyanis már most is komoly hatással van a reálbérek alakulására. Így sokkal inkább arra van esély, hogy a jövő év egészét a mostanihoz hasonló (vagy akár még lassabb) reálbér-emelkedés határozza meg, mint arra, hogy az idei év elején látott, 8-10%-os reálbér-emelkedés visszatérjen.