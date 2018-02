Egyre több magyar felnőtt tanul iskolán kívül is

A 25-64 éves magyar népesség 32,8%-a vett részt iskolarendszerű, illetve azon kívüli oktatásban, képzésben 2016-ban, ami 5,6 százalékpontos növekedést jelent a 2011. évi adatokhoz képest. Mind a nők, mind a férfiak körében emelkedett a résztvevők aránya: a nők közel 34, a férfiak 31,6%-a tartozott ebbe a csoportba.. Míg a legfeljebb nyolc általános iskolai osztállyal rendelkezőknek csak valamivel több mint 17%-a, az érettségivel rendelkezőknek már több mint egyharmada, a felsőfokú végzettségűeknek pedig 55%-a vett részt a tanulás valamilyen formájában.Az intézményesített tanulás az 5 évvel ezelőtti időszakhoz hasonlóan ismét a fiatal felnőtt korosztály körében volt a legnépszerűbb:A képzés továbbra is az aktív népességhez - ezen belül is a foglalkoztatottakhoz - tartozók körében volt a legnépszerűbb. Míg a foglalkoztatottak csoportjában a részvételi arány 38,7, ez az érték a munkanélküliek esetén 18,2%, az inaktív népességnél pedig ennél is kevesebb volt.

Forrás: Központi Statisztikai Hivatal

A kedvezőbb karrierkilátások, a képesítés megszerzése és a jobb elhelyezkedési esélyek mellett jelentős arányú volt a személyes érdeklődési körbe tartozó területeken való továbbképzés, illetve a mindennapi életben hasznos ismeretek megszerzése is. Számottevő vonzerő volt még az új emberekkel való megismerkedés lehetősége és a magasabb színvonalú munkavégzés is.

A képzésben való részvétel Magyarország régiói között sem homogén: míg Közép-Magyarországon (36,9), Nyugat-Dunántúlon (36,0) és Közép-Dunántúlon (34,2) átlag feletti, addig Észak-Magyarországon, Észak-Alföldön és Dél-Dunántúlon 30% körüli volt a tanulók aránya. A Dél-Alföldön lakók alig több mint egynegyede vett részt különböző tanulási folyamatokban., ami 0,9 százalékponttal magasabb az 5 évvel ezelőttihez viszonyítva. Döntően a felsőfokú képesítés megszerzése volt a cél: mintegy 60%-ának az alap- vagy mesterképzésben megszerezhető végzettség, közel 9%-ának pedig a doktori cím (PhD, DLA) megszerzése.A képzésben részt vevők 9,5%-a középfokú szakképzésben, 9,0%-a felsőoktatási szakképzésben, 7,2%-a pedig gimnáziumi osztályokban tanult. Az iskolarendszerű képzésben való részvétel okait vizsgálva - az 5 évvel ezelőtti felméréshez hasonlóan - a résztvevők a munkával kapcsolatos indokokat tették első helyre.2016-ra a felnőtt népességA nők 31,7, a férfiak 29,3%-a tanult ily módon. Az iskolarendszeren kívüli képzésekben - az 5 évvel korábbi eredményektől eltérően - a részvételi arány a 35-44 évesek körében volt a legmagasabb, 35,5%, az 55-64 éveseknél a legalacsonyabb, 20%.

Forrás: Központi Statisztikai Hivatal

Az iskolarendszeren kívüli képzésekben való részvétel - az összes oktatásban, képzésben történő részvételhez hasonlóan - az iskolai végzettség szerint sem homogén:Az iskolarendszeren kívüli oktatás, képzés formája az iskolában történő ismeretszerzésnél változatosabb volt. Az 5 évvel korábbi időszakhoz hasonlóan a magyar felnőtt népességből a legtöbben, a képesítést nem nyújtó szakmai tanfolyamokat választották, ide tartozott a 25-64 éves népesség 12,5%-a.

Forrás: Központi Statisztikai Hivatal

Miről szól a felmérés? Az Európa2020 stratégia kiemelt céljai között szerepel az intelligens, fenntartható és befogadó gazdaság létrehozása magas szintű foglalkoztatással és társadalmi kohézióval. A célkitűzések megvalósításának elengedhetetlen eleme az unióban élő polgárok ismereteinek folyamatos bővítése, a meglévők fejlesztése. Az Európa 2020 stratégiai céljainak méréséhez használt indikátorokhoz a tagállamok által gyűjtött információk azonos módszertani elvek szerinti rendszerezése szükséges - az adatok országok közötti összevethetősége miatt. Ezért az unió jogszabályban tette kötelezővé a felnőtt lakosság oktatásban, képzésben való részvételéről szóló adatainak gyűjtését, és meghatározta az adatgyűjtés módszertani elemeit. Ennek keretében a tagállamok statisztikai hivatalai - köztük a Központi Statisztikai Hivatal - először 2012-ben, ezt követően 2017 első negyedévében önálló felmérést hajtottak végre a 25-64 éves népesség oktatásban, képzésben való részvételéről. A felvétel kérdéseire a magyarországi magánháztartásokban élők közül 6500-an válaszoltak.

A második legnépszerűbb képzési típus a konferencián és szemináriumon való részvétel volt. Ezek a képzési formák elsősorban a felsőfokú végzettségűek körében jelentkeztek, a teljes népességhez képest jelentős volt a csapatépítő tréninget, a nyelvtanfolyamot, az ismertterjesztő előadásokat látogatók aránya. Szintén népszerű volt a munkához kapcsolódó betanítás és az OKJ-képzés is, ez utóbbiban a középfokú végzettséggel rendelkezők vettek részt a legmagasabb arányban.