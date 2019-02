Elakad a magyar sikersztori? - Újabb ütőkártyát kell előhúzni, hogy még többen dolgozzanak

Tavaly november és idén január között 4 millió 480 ezren dolgoztak, ami 45 ezerrel magasabb, mint az előző év azonos időszakában mért szint a KSH adatai szerint, azonban látható, hogy hónapok óta nem növekszik tovább a foglalkoztatás. Ez szezonális tényezőkkel is összefügg, de azzal is, hogy már nem nagyon van kiket felvenni, illetve a jelenlegi munkanélküliek képzettségi szintje kifejezetten alacsony, vagyis igazából foglalkoztathatatlan a döntő részük, ráadásul területi problémák is rontják a helyzetet (a munkaerőhiány Nyugat-Magyarországon és Közép-Magyarországon igazán jellemző, miközben a munkanélküliek Észak- és Kelet-Magyarországon vannak).

A szezonálisan kiigazított adataink is adat mutatják, hogy a foglakoztatás növekedése ellaposodott, leginkább a közmunkások találják meg a helyüket az elsődleges munkaerőpiacon, de a teljes foglalkoztatás alig-alig nő.

A munkanélküliségi ráta 3,7%-os volt az időszakban, ami 0,1%-ponttal alacsonyabb, mint az előző év azonos időszakáéban mért szint, az elmúlt hónapok 3,6%-os rátájánál azonban magasabb. A munkanélküliség átlagos időtartama 14,2 hónap volt, a munkanélküliek közel 40%-a legalább egy éve keresett állást, vagyis tartósan munkanélkülinek számított.

Jól láthatóan a magyar munkaerőpiac egyre inkább beleütközik a foglalkoztatás további bővülésének korlátjába, sem a munkanélküliség, sem a foglalkoztatási ráta nem tud érdemben pozitív irányba elmozdulni hónapok óta, annak ellenére, hogy a foglalkoztatási ráta még további legalább 4 százalékponttal javítható lenne összehasonlítva a jelenleg versenyképesebb uniós tagállamokkal, ami további 250-300 ezer új álláshelyet jelentene a hazai munkaerőpiacon

Az ok e jelenség mögött - a feketefoglalkoztatás mellett - egyértelműen, hogy a még mindig rendelkezésre álló munkaerő minősége meglehetősen alacsony, így már csak a nagyon nehezen foglalkoztatató és teljesen képzetlen munkaerő maradt szabadon a hazai munkapiacon, vagyis érdemi szakpolitikai beavatkozás és az oktatásba minden eszközzel való bekényszerítés nélkül nem várható érdemi előrelépés és további bővülés a magyar munkaerőpiacon

- írta Suppan Gergely, aTakarékbank vezető közgazdásza.- vélekedett Suppan.Az elmúlt évek legnagyobb sikersztorija, a foglalkoztatás növelése tehát komoly korlátokba ütközik, amit elsősorban a képzettségi szint javításával és a mobilitás erősítésével lehetne javítani, mindez megkönnyítené a jelenlegi munkanélküliek elhelyezkedését. A foglalkoztatás növelésében kulcsszerepe volt az aktivitási ráta emelésének, azonban az aktivitás emelésére érdemes további erőfeszítéseket tenni, hiszen egyre inkább úgy tűnik, hogy beleütközünk a foglalkoztatási korlátba további reformok nélkül.