Elfogadhatatlan, hogy emberek ezreit rúgná ki a kormány - Kifakadt a szakszervezet

A Magyar Szakszervezeti Szövetség elfogadhatatlannak tartja, hogy az érintetteket képviselő szakszervezetekkel tartott érdemi egyeztetés, illetve bármilyen hatásvizsgálat nélkül jelent be a kormány a sajtón keresztül 15-20 százalékos leépítést a központi közigazgatásban, egzisztenciális bizonytalanságba sodorva ezzel emberek ezreit.Gulyás Gergely, a Miniszterelnökség vezetője tegnap közölte : az a cél, hogy a központi közigazgatásban a mostani 14 ezer fő körüli létszám csökkenjen, és ha becsülni kell, akkor 15-20%-os létszámcsökkentés reális január elsejével.A Magyar Szakszervezeti Szövetség közölte, hogy először a feladatok áttekintésére lenne szükség, s ahhoz kellene hozzárendelni a szükséges létszámot. Ám amíg ez nem történik meg, csak felesleges számháború folyik. A Magyar Szakszervezeti Szövetség egyetért azzal, hogy minderről az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanácsban mielőbb egyeztetést kell folytatni, és tisztázni, hogy hol és mennyi dolgozóra van szükség.Ami most történik, az szerintük a lehető legrosszabb, hiszen még azt sem tudni, pontosan kiket érinthet a leépítés, s ezzel emberek sorában keltenek felesleges félelmet. Sokan nem tudják ugyanis, mi lesz velük, és azt sem, milyen segítséget kaphatnak, például remélhetnek-e a közszférában a felkészültségüknek megfelelő más állást - írja a közlemény. Ha pedig esetleg menniük kell, a kormánynak érdemi tájékoztatást kellene adnia arról is, hogy az érintettek milyen átképzési támogatásra számíthatnak majd.Gulyás Gergely azt mondta, hogy költségvetési-megtakarítási cél nincs a leépítés kapcsán, hanem a rendszerben lévő párhuzamosságokat akarják megszüntetni és a digitalizáció terjedése miatt feleslegessé váló munkahelyeket akarják megszüntetni, de hangsúlyozta: nem fűnyíróelv-szerűen.A leépítésekkel párhuzamosan minőségi bérfejlesztést tud majd végrehajtani a kormány. Az a cél, hogy a leépítés január elsejével megvalósuljon, és a leépítések leghumánusabb módját keresi a kormány - tette hozzá.A Portfolio a napokban írt arról , hogy a közszféra érdemi átalakítására lenne szükség, és a közszférában dolgozók elsődleges munkaerőpiacra való átterelésére biztos, hogy nincs jobb időszak, mint a jelenlegi gazdasági ciklus (dinamikus gazdasági növekedés és soha nem látott mértékű munkaerőhiány).