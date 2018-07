Eljön a mennyország a kelet-európai dolgozóknak

A GDP 2014-ben érte el a válság előtti szintet, ugyanakkor a foglalkoztatottak száma csak két évvel később, 2016-ban kapaszkodott fel a 2008-as szintre az Európai Unióban. Ez nem meglepő, hiszen a foglalkoztatás általánosságban csak a gazdasági növekedés megindulása után kezd érdemben bővülni. A fellendülést késleltette az európai szuverén adósságválság, azonban a magára találó gazdasági növekedésnek köszönhetően a foglalkoztatás tavaly már új csúcsra emelkedett az EU-ban.

Miután a foglalkoztatás növekedése később indult, így az egy foglalkoztatottra jutó termelékenység nagymértékben növekedett.

A foglalkoztatás bővülése a különböző munkaerő-piaci reformoknak is köszönhető, amelynek eredményeképp az aktivitási ráta elérte az Egyesült Államokét.

A legmagasabb aktivitási ráta az északi és több nyugati országban figyelhető meg. A mezőnyből továbbra is kiemelkedik Svédország, de Hollandia és Dánia is jól szerepel - utóbbi annak ellenére, hogy 2008-hoz képest kiemelkedően magas szintről kissé csökkent az aktivitás. A kelet-közép-európai országokban érdemben nőtt az aktivitás, de többségük jelenleg is alulmúlja az EU-átlagot.

Az Európai Bizottság elemzése szerint a ciklikus fellendülésből minden uniós ország profitált, de a GDP-növekedés, a foglalkoztatás, és a termelékenység is elértő mértékben bővült a tagállamokban. A 2014 és 2017 közötti időszakban a közép-kelet-európai országok dinamikus GDP-növekedést tudtak felmutatni, ugyanakkor a foglalkoztatás a gazdasági növekedésnél lassabban bővült majdnem mindenhol.

A termelékenység bővülése főként a kelet-közép-európai országokban volt megfigyelhető, miközben a déli tagállamok gyengén teljesítettek ebben a tekintetben.

Összességében az látszik, hogy a keresetek az elkövetkező időszakban is dinamikusan növekedhetnek a kelet-közép-európai régióban, hiszen a munkaerőpiac egyre feszesebb, amit a térségben a gyors GDP-növekedés mellett a Nyugat-Európába történő kivándorlás is felerősít. Érdemes megjegyezni, hogy a bérek emelkedése hosszú távon nem szakadhat el a termelékenységről, ez ugyanis versenyképességi problémákat okozhat.

A munkaerőköltség szerte Európában emelkedésnek indult, a legnagyobb mértékben a közép-kelet-európai régióban. Romániában nőttek leginkább a bérek, amit érdemi, de a keresetek emelkedésétől elmaradó ütemű termelékenység-növekedés jellemzett.Magyarországon a románnál visszafogottabb béremelkedést láthatunk, ezzel párhuzamosan viszont a termelékenység is visszafogottabb ütemben nőtt.Nem csak a régióban, hanem az unió egészében nőhet a foglalkoztatás és csökkenhet a munkanélküliségi ráta, de a jövőben várhatóan kissé lassabb mértékben, mint a megelőző években.