Elsüllyed az egész régió? - Itt a recept a sikerhez

A nagyobb hozzáadott értékű termékekre kell koncentrálnunk

Szerinte még több gyár és gyártósor építéséből már nem profitál a gazdaság, ez ugyanis még nagyobb feszültséget okozna a már egyébként is feszes munkerőpiacon.

Érdemes megjegyezni, hogy habár a Bloomberg cikke leegyszerűsítően jórészt egy kalap alá veszi a volt szocialista országokat, a kormányzati gazdaságpolitikák nem tekinthetők ilyen homogénnek a térségben. Míg egyes országok valóban hisznek abban, hogy a minél több és magasabb képzettséget elérő munkavállaló lendítheti fel a gazdaságot, addig más országok - pl. Magyarország - inkább a szakképzés, ill. a tankötelezettségi korhatár csökkenésének irányába megy - a munkaerőpiac jelenlegi problémáinak megoldását célozva -, miközben a diplomások aránya egyes korosztályokban hazánkban már csökken. A sikeres felzárkózás receptje egyértelmű, főképp a tőkében szegény országok számára.

A volt szocialista országok kezdik elérni az elmúlt évtizedekben alkalmazott gazdasági modell korlátait, amely arról szólt, hogy külföldi befektetőket csábítanak az országba, akik alacsonyabb bért fizetnek a kevésbé képzett munkavállalóknak. A Bloomberg összeállítása szerint a bérek azonban most dinamikusan növekednek ezekben az országokban, miközben a legtöbb helyen a munkanélküliségi ráta 4% körül mozog, a politikusok pedig rájönnek, hogy többet kell fektetniük a kutatásba és az oktatásba.- mondja Radomir Jac, a prágai Assicurazioni Generali SpA vezető közgazdásza.A rendszerváltást követően, a 90-es években a nyugat-európai és az amerikai vállalatok az alacsony bérek miatt nagyobb profitot értek el, ha ezekbe az országokba hozták a termelést, később pedig abból is profitáltak, hogy az Európai Uniós csatlakozás miatt vámmentességet élveztek. Az olcsó munkaerő korszaka azonban kezd a végéhez közeledni a térségben.Magyarországon és Romániában 10% feletti béremelést láthatunk, de Csehország és Lengyelország is 5% feletti emelkedéssel büszkélkedhet, miközben az EU-átlag 2,4%-os.Az országok pedig elindultak abba az irányba, hogy magasabb hozzáadott értéket teremtsenek. Csehországban 200 millió euróból épít új központot, ahol elektromos járművek fejlesztését és automatizált vezetést tesztelnek majd a mérnökök, Lengyelországba pedig az Amazon, a JP Morgan és az IBM hoz létre központot. Elemzők szerint részben azért, mert a lengyel munkavállalók a bérekhez képest jobban képzettek. A kormány elmúlt időszakban tett lépései - ami a jogrendszert vagy az adórendszert érinti - visszatartja a külföldi befektetőket az országtól.Jeffry Frieden, a Harvard University professzora szerint az országokban a magasabb hozzáadott érték irányába kell elmozdulniuk, jobban képzett munkavállalókkal.Az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank szerint a népesség számához képest túlságosan kevés a szabadalmak száma, jóval kevesebb, mint pl. Kínában és Dél-Koreában. Eközben munkaerőpiac átalakulása azért zajlik: három év alatt Romániában 33%-kal nőtt a foglalkoztatottak száma az üzleti szolgáltatások terén, Lengyelországban 20, Csehországban 15, Magyarországon és Szlovákiában pedig 10%-kal. Kérdés azonban, hogy a tempó elég gyors-e.Romániában 10 ezer programozó hiányzik az országból a Bloomberg cikke szerint, és vannak, akik arra panaszodnak, hogy az oktatási rendszer sem segíti a fiatalokat az IT-szakemberré válásban, és elavultak a tantervek. (Magyarországon az Informatikai, Távközlési és Elektronikai Vállalkozások Szövetségének az adatai szerint 20 ezer informatikus hiányzik.) Az IT-szakembereket meg is fizetik: Romániában az átlagos fizetés 536 euró(nak megfelelő lej), miközben szoftverfejlesztőként 3000 eurót is meg lehet keresni. Az informatikusok hazájukban is jó fizetést és munkalehetőségeket találnak, de ne felejtsük el, hogy a legtöbb iparágban nem ez a helyzet.