Fél évszázada nem volt ilyen alacsony a munkanélküliség a világon

A UBS 48 fejlett és fejlődő országot vett górcső alá, amelyek együttesen a világ hazai össztermékének (GDP) a 84 százalékát adják. A felméréssel kapcsolatban a brit lapnak nyilatkozott a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet, az ILO egyik vezető szakértője, aki szerint még soha nem volt olyan alacsony a munkanélküliség Európában és Észak-Amerikában, mint most, és szintén alacsony a ráta az ázsiai és csendes-óceáni térségben.Sokan tartanak attól, hogy a robotok elveszik a munkát az emberektől, de ettől egyelőre nem kell tartani. Charles Robertson, a Renaissance Capital vezető közgazdásza kiemelte, hogy a világ automatizáltabb mint valaha, de a munkanélküliség mégis soha nem látott mélységbe került.A foglalkoztatás magas szintjének árnyoldalai is vannak. Robertson szerint az alacsony kamatok segítik a "zombi" vállalatok túlélését, miközben a globalizáció alacsonyan tartja a béreket. A Financial Times idézte a Nemzetközi Valutaalapnak (IMF) azt az előrejelzését, hogy az idei év végére a fejlett országokban az átlagos munkanélküliség csaknem 50 év után először csökken 5,2 százalékra.