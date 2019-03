Felélesztené hatalmas programját Matolcsy György

Egyszerre kell védeni a meglévő munkahelyeket és újakat létrehozni

A munkaerőtartalék aktivizálása

- fogalmazott Matolcsy György, amikor 2012-ben nemzetgazdasági miniszterként meghirdette a Munkahelyvédelmi Akciótervet (MAT), amely a veszélyeztetett csoportok munkavállalását támogatta.A különböző munkaerőpiaci reformok és a gazdaság gyors növekedésének hatására a foglalkoztatás az elmúlt években folyamatosan emelkedett, és a rendszerváltás óta nem látott csúcsot ért el. Lassan azonban megtorpanni látszik , miután kifejezetten alacsony szintre csökkent a munkanélküliségi ráta. A foglalkoztatás további növekedését tehát az aktivitási ráta emelése és a tartalékok jobb kihasználása jelentheti, vagyis eljött az ideje az újabb reformoknak, amelyekről most a Magyar Nemzeti Bank (MNB) mutatott be egy javaslatcsomagot.Az MNB szerint a munkaerő mennyiségét tekintve jelentős tartalékok azonosíthatók a közfoglalkoztatottak, a regisztrált munkanélküliek, az inaktív hátrányos csoportok (nyugdíj körüliek, fiatalok, alacsony képzettségűek, szülőképes korú nők) és a külföldön élő magyarok körében.A hátrányos csoportok aktivitásának növelése elsősorban az adórendszer eszközein keresztül valósítható meg, amiben kiemelt szerepe lehet a Munkahelyvédelmi Akcióterv átalakításának. Emellett az atipikus foglalkoztatási formák elterjedésének ösztönzése is támogathatja a munkaerőpiachoz lazábban kötődő csoportok foglakoztatását.-foglalja össze a jegybank.A magyar foglalkoztatási és aktivitási ráta meredek emelkedéssel felzárkózott a régiós szintre, de az EU és Ausztria értékeitől továbbra is elmarad, ezt támogatná a Munkavédelmi Akcióterv kiterjesztése. (Az intézkedés lényege, hogy a munkáltatók adókedvezményekhez jutnak, ha a kiválasztott célcsoportból alkalmaznak munkaerőt.) Tavaly a munkáltatók havonta átlagosan 900 ezer alkalmazott után vettek igénybe kedvezményeket.

Munkahelyvédelmi Akcióterv szakképzetlen foglalkoztatottak kategóriájának bővítése : ezen csoport támogatása azért is fontos, mert a hazai munkaerőpiacon elsősorban az alacsony képzettségű, alacsony jövedelmű, vagy más, szociálisan hátrányos helyzetű munkavállalók esetén mutatható ki adóváltozásokra adott szignifikáns munkakínálati reakció.

: a legkevésbé foglalkoztatott csoportok munkára ösztönzése számottevően emelheti a foglalkoztatást, mivel az EU-s és osztrák foglalkoztatási ráta alapján a hazai munkaerőtartalék több százezer főre is tehető. Amennyiben a hazai 15-24 év közötti fiatalok foglalkoztatása az Ausztriának megfelelő szinten lenne, az önmagában több mint 200 ezer fővel emelhetné a foglalkoztatást. Az adatok szerint jelentős, mintegy 140 ezer fős tartalék lehet a nyugdíjazási korhoz közeli korcsoportokban is és a szülőképes korú nők körében összesen. További tartalékot jelenthet a hazai elsődleges munkaerőpiac számára a külföldön foglalkoztatottak hazavonzása, valamint a közfoglalkoztatásban résztvevők fokozatos átterelése a versenyszektorba. A felsorolt csoportok számára érdemes lehet munkakínálati ösztönzőket bevezetni, például a MAT munkavállalói járulékokra történő kiterjesztésével. Munkahelyvédelmi Akcióterv kibővítése a minimálbérig

: a legkevésbé foglalkoztatott csoportok munkára ösztönzése számottevően emelheti a foglalkoztatást, mivel az EU-s és osztrák foglalkoztatási ráta alapján a hazai munkaerőtartalék több százezer főre is tehető. Amennyiben a hazai 15-24 év közötti fiatalok foglalkoztatása az Ausztriának megfelelő szinten lenne, az önmagában több mint 200 ezer fővel emelhetné a foglalkoztatást. Az adatok szerint jelentős, mintegy 140 ezer fős tartalék lehet a nyugdíjazási korhoz közeli korcsoportokban is és a szülőképes korú nők körében összesen. További tartalékot jelenthet a hazai elsődleges munkaerőpiac számára a külföldön foglalkoztatottak hazavonzása, valamint a közfoglalkoztatásban résztvevők fokozatos átterelése a versenyszektorba. A felsorolt csoportok számára érdemes lehet munkakínálati ösztönzőket bevezetni, például a MAT munkavállalói járulékokra történő kiterjesztésével. Munkahelyvédelmi Akcióterv kibővítése a minimálbérig : az intézkedés további támogatást jelent a munkaerőpiac sérülékenyebb csoportjai számára, erősebben hozzájárulva a foglalkoztatás bővüléséhez.

: a hazai munkaerőpiacon feketemunkával leginkább sújtott ágazat évről évre az építőipar. A kedvezmények célzott, szektorspecifikus bevezetésével, bővítésével a legális munkavállalás vonzóbbá válhat mind munkáltatói, mind munkavállalói szempontból. A nyugdíjazási korhoz közel állók alkalmazásának ösztönzése az önkéntes nyugdíjpénztári munkáltatói befizetések adómentessé tételével.

: a hazai munkaerőpiacon feketemunkával leginkább sújtott ágazat évről évre az építőipar. A kedvezmények célzott, szektorspecifikus bevezetésével, bővítésével a legális munkavállalás vonzóbbá válhat mind munkáltatói, mind munkavállalói szempontból. A nyugdíjazási korhoz közel állók alkalmazásának ösztönzése az önkéntes nyugdíjpénztári munkáltatói befizetések adómentessé tételével.

Az anticiklikus munkaerőpiaci járulék bevezetése azt jelentené, hogy a jelenleg 1,5 százalékos járulékkulcs mértéke a munkaerőpiaci konjunktúraciklushoz igazodna.

A sérülékeny csoportokban a munkaidő célzott csökkentése szociális hozzájárulási adóból nyújtott kedvezményekkel, vagy állami bérkompenzációval is ösztönözhető.

A munkaerő-tartalék felszabadítása

az állam fizesse a munkába álló közfoglalkoztatott bérét, amennyiben a munkáltató legalább még ugyanannyi ideig tovább foglalkoztatja;

a közmunkáért fizetett bér és a minimálbér különbségének növelésével tovább nyílna az olló az elsődleges és másodlagos munkaerőpiaci keresetek között;

a nyugdíjkorhatár alatt, nyugdíj mellett munkát vállalók esetében növekedjen a munkajövedelem összegének engedélyezett felső határa;

az atipikus foglalkoztatási formák további ösztönzése kapacitásbővítés és szervezetfejlesztés érdekében (ami alapvetően a távmunkás, részmunkaidős foglalkoztatás elősegítését jelenti).

Az MNB azonban egy sor másik intézkedést is javasol, hogy tovább növekedhessen a foglalkoztatás, csökkenjen a munkanélküliség, és javuljon a foglalkoztatás szerkezete.Az jegybank szerint a közfoglalkoztatottak és a nyugdíj körüliek elsődleges munkaerőpiacra történő bevonása enyhítheti a munkaerőhiányt. Javasolják, hogy:

A bérek gyors emelése

A jelenlegi feszes és mobilis munkaerőpiaci körülmények között a bérek emelkedésének kiemelt szerepe van a munkaerő megtartása és vonzása szempontjából - írja az MNB. A jegybank éves szinten 5-6%-os reálbér-növekedést javasol a reformok véghezvitele mellett.

folytatódjon a munkát terhelő adók csökkentése , és legyen egyszámjegyű szja : a személyi jövedelemadó csökkentése a munkapiac kínálati oldalát ösztönzi a munkavállalás és a többletmunka valószínűségének növelésével, míg a szociális hozzájárulási adó csökkenése keresleti oldalról támogatja a munkaerőpiacot.

, és legyen egyszámjegyű szja : a személyi jövedelemadó csökkentése a munkapiac kínálati oldalát ösztönzi a munkavállalás és a többletmunka valószínűségének növelésével, míg a szociális hozzájárulási adó csökkenése keresleti oldalról támogatja a munkaerőpiacot. Digitális nomádok vonzása: a foglalkoztatás bővüléséhez hozzájárulhat a digitális nomádok (földrajzilag nem kötött, elsősorban fejlett technológiai megoldásokkal dolgozó rugalmas külföldi munkavállalók) vonzása is.

Hazacsábítás

Javasolják, hogyA külföldön élő magyar állampolgárok jelentős munkaerőtartalékot jelentenek a hazai gazdaság számára, akiket haza kellene csábítani. A külföldön élő magyarok döntő része a fiatalabb korosztályokba tartozik, emellett iskolai végzettségük és munkavállalási hajlandóságuk is átlag feletti.

Bérfejlesztés az állami hiányszakmákban : A bérfejlesztés több állami és egyéb hiányszakma esetében is hozzájárulhat azok vonzerejének és megtartó erejének növeléséhez. Családtámogatási elemek ismertségének növelése, az államilag támogatott oktatási és egészségügyi rendszerre való figyelemfelhívás kampányokkal.

: A bérfejlesztés több állami és egyéb hiányszakma esetében is hozzájárulhat azok vonzerejének és megtartó erejének növeléséhez. Családtámogatási elemek ismertségének növelése, az államilag támogatott oktatási és egészségügyi rendszerre való figyelemfelhívás kampányokkal. Magyar vállalatok külföldi toborzásának támogatása költségek leírásával, adókedvezményekkel: Különböző kedvezmények, például a toborzási költségek leírása, adókedvezmény biztosítása a hazatért munkavállalók után, vagy a külföldi hirdetésekhez nyújtott támogatások ösztönözhetik a hazai vállalatokat külföldön élő magyarok hazahívására. Külföldön szerzett diplomák elfogadtatásának egyszerűsítése.

költségek leírásával, adókedvezményekkel: Különböző kedvezmények, például a toborzási költségek leírása, adókedvezmény biztosítása a hazatért munkavállalók után, vagy a külföldi hirdetésekhez nyújtott támogatások ösztönözhetik a hazai vállalatokat külföldön élő magyarok hazahívására. Külföldön szerzett diplomák elfogadtatásának egyszerűsítése.

Felnőttképzés

A munkaerőpiacon már jelen lévő humántőke fejlesztésében és továbbképzésében kiemelkedően fontos szerepet tölt be a felnőttoktatás és a -képzés. Az MNB javasolja:

Az élethosszig tartó tanulás ösztönzését, az oktatási költségek a társasági adó alapból való a levonhatóságával.

Kötelező vállalati továbbképzési minimum bevezetését: munkavállalók képzettségi szintjének és ezáltal termelékenységének növelése érdekében javasoljuk, hogy - megfelelő állami támogatási rendszer kialakítása mellett - kerüljön bevezetésre kötelező továbbképzési minimum a vállalatok számára.

Sikeres vizsga díjának utólagos állami megtérítése a legismertebb, nemzetközi sztenderdeket jelentő vizsgák esetében. (Pl. befektetés-elemzés terén a CFA, a kockázatkezelés terén az FRM, az informatikai biztonság terén a CISA vagy a CISSP.)

A bürokráciacsökkentés keretében felszabaduló munkaerő átképzésének támogatása a költségek átvállalásával, járulékkedvezményekkel.

A vállalkozói hajlandóság erősítése



A munkavállalói érdekek és szempontok előtérbe kerülése, a (felnőtt)képzés támogatása és erősítése különösen előremutatóak, amelyek ritka vendégek voltak az elmúlt néhány évben a hazai munkaerőpiacon. A viszonylag gyors reálbér-növekedés, és a stabil, kiszámíthatóan működő munkaerőpiac támogathatná a fiatalok itthon maradását és a rövid ideje külföldön dolgozók hazacsábítását. Ez azonban sokkal komplexebb kérdés, mint a munkaerőpiaci reform: alapvető fordulat szükséges a romokban heverő oktatásban és egészségügyben a magyarok hazacsábításához (és itthon tartásához). Így tehát nem csak az a kérdés, hogy a kormányzat valóban elmozdul-e arról az álláspontjáról, hogy a munkaerőpiac egyre rugalmasabbá tételétől (pl. rabszolgatörvény) várja a problémák megoldását, hanem attól is, hogy képes-e a munkaerőpiaci reformok mellett talpra állítani az oktatást és az egészségügyet. Szerencsére az MNB-nek ezekre a területekre is Jól látható, hogy az MNB egy átfogó munkaerőpiaci reformjavaslatot készített a versenyképességi csomag részeként, amely tovább növelhetné a foglalkoztatást, mérsékelné a munkanélküliséget és javítaná a foglalkoztatás struktúráját. A Munkahelyvédelmi Akcióterv kiterjesztése támogathatná a veszélyeztetett csoportok foglalkoztatását. Azonban az MNB javaslatainak érdemi költségvetési vonzata lenne (a költségekre nem láthatunk nyilvános számítást), így ez lehet a legnagyobb korlátja a bevezetésnek. Jó hír, hogy számos javaslatnak nincs (érdemi) költségvetési vonzata.A munkavállalói érdekek és szempontok előtérbe kerülése, a (felnőtt)képzés támogatása és erősítése különösen előremutatóak, amelyek ritka vendégek voltak az elmúlt néhány évben a hazai munkaerőpiacon. A viszonylag gyors reálbér-növekedés, és a stabil, kiszámíthatóan működő munkaerőpiac támogathatná a fiatalok itthon maradását és a rövid ideje külföldön dolgozók hazacsábítását. Ez azonban sokkal komplexebb kérdés, mint a munkaerőpiaci reform: alapvető fordulat szükséges a romokban heverő oktatásban és egészségügyben a magyarok hazacsábításához (és itthon tartásához). Így tehát nem csak az a kérdés, hogy a kormányzat valóban elmozdul-e arról az álláspontjáról, hogy a munkaerőpiac egyre rugalmasabbá tételétől (pl. rabszolgatörvény) várja a problémák megoldását, hanem attól is, hogy képes-e a munkaerőpiaci reformok mellett talpra állítani az oktatást és az egészségügyet. Szerencsére az MNB-nek ezekre a területekre is van javaslata , a kérdés már csak az, hogy lesz-e elkötelezettség és forrás a területekre.

, vállalkozói készségek fejlesztése a köznevelésben és a felsőoktatásban: alapvető vállalkozási ismeretek és a vállalkozások megvalósításához szükséges készségek elsajátítása legyen több szinten is integrálva az oktatási rendszerbe.: Célszerűnek tartanánk indítani egy tájékoztató kampányt a vállalkozói lét előnyeivel (például értékteremtés, szabad döntéshozatal) kapcsolatosan. A kampánynak elsősorban a fiatalokat kellene megszólítania,