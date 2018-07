Felrobbant a fizikai dolgozók bére Magyarországon

ez pedig már egyes iparágak esetében komolyabb gazdaságossági kérdéseket is felvet".

"Akörében(FEOR 8-as főcsoportba soroltak)(FEOR 9-es főcsoport). Régiók szerint ugyanakkor jelentősen eltérhetnek az órabérek: amíg például Dél- Dunántúlon, illetve az Észak-Magyarországon továbbra is ezer forint alatt marad egy szakmunkás átlagos órabérre, addig" - olvasható a vállalat közleményében."Az adatokból kitűnik, hogy tovább tart a fizikai órabérek folyamatos emelkedése: bár a béremelések nagyobb része az év elején zajlott le, az első negyedévhez képest is 4,2 százalékos átlagos órabér-növekedést tapasztaltunk" - magyarázza Hujber Tibor, a Trenkwalder ügyvezető igazgatója. Hozzátette: "ha az elmúlt 24 hónap adatait vizsgáljuk, 32 százalékos átlagos órabér-növekedést mutatnak a számok,"Ais emelkednek a bérek, bár továbbra is jóval kisebb ütemben: a BDO Magyarország több mint 60, zömmel nemzetközi tulajdonú hazai vállalat mintegy 500 középvezetője esetében 4,7 százalékos bérnövekedést tapasztalt a második negyedévben az egy évvel korábbi mértékhez képest" - derül ki a felmérésből."Valamelyest javítja az összképet, hogy a vizsgált időszakban a középvezetők körében a kiegészítő bérelemek (jutalom, bónusz, bérpótlékok, stb.) aránya az egy évvel korábbi 8-ról 10 százalékra emelkedett" - mutat rá Hajnal Péter, a BDO Magyarország könyvelési, bérszámfejtési és outsourcing üzletágának partnere.