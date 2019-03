Hol bénul meg az ország egy sztrájktól? Hát nem idehaza!

Leszoktunk a sztrájkról

győri Audi dolgozóinak nagy sajtóvisszhangot kiváltó egyhetes sikeres munkabeszüntetése óta szinte naponta jelennek meg hírek arról, hogy az ország különböző pontjain, a legkülönfélébb ágazatokban fenyegetnek sztrájkkal a szakszervezetek. A munkavállalók jellemzően magasabb béreket, szélesebb körű juttatásokat akarnak kiharcolni, de a Paksi Atomerőműben már azzal is megelégednének, ha kiszervezést követően nem romlanának a biztonsági őrök munkakörülményei.Az Európai Szakszervezeti Intézet (ETUI) adatai szerint a sztrájk miatt kiesett munkanapok száma tekintetében a magyar munkavállalók messze az európai átlag alatt teljesítenek. A 2010-17-es időszakot vizsgálva ezer főre vetítve évente mindössze négy le nem dolgozott munkanap jutott, ezzel az európai rangsor alsó harmadába kerültünk. Ez jelentős csökkenés a 2000-2009-es időszakkal összehasonlítva, amikor még átlag 23 munkanap esett ki.

A hosszú időszakok átlagát vizsgálva könnyen azt gondolhatnánk, hogy az utóbbi évek gazdasági fellendülése, esetlegesen az "elmúlt nyolc év" kormányzati intézkedéseinek köszönhető az óriási visszaesés.Az akcióban valamennyi vasutasszakszervezet részt vett, valamint néhány további szakszervezet is szolidaritási sztrájkba kezdett.

A taglétszámtól függ-e a szakszervezetek ereje?

A szakszervezethez történő csatlakozás nem valamiféle politikai állásfoglalás, hanem teljesen normális része a munka világának

A szakszervezetek erejét tehát elsősorban nem taglétszámuk, hanem sokkal inkább az határozza meg, hogy képesek-e valós érdekképviseletre, a törvényben és kollektív szerződésekben garantált jogok betartatására, valamint szükség esetén a munkavállalók jelentős tömegeinek mozgósítására.

Európai összehasonlításban a franciák állnak az élen, ahol a fenti mutató stabilan száz felett alakul szinte minden évben. Ciprus kiugró teljesítménye ugyancsak "egyszeri tételnek" tudható be. A 2012-13-as pénzügyi válság idején egyrészt számos munkáltató megsértette a kollektív szerződésekben foglalt munkavállalói jogokat és emiatt léptek akcióba a szakszervezetek, másrészt a munkabeszüntetésekkel próbáltak tiltakozni a privatizáció ellen.Az Audi Hungária Független Szakszervezetének vezetői nemrég azzal büszkélkedtek, hogy 13 ezer dolgozóból már közel 9300-an szakszervezeti tagok. Ez 70 százalék feletti arányt jelent, ami messze felülmúlja a magyar átlagot. Itthon ugyanis a munkavállalók kevesebb mint 10 százaléka rendelkezik szakszervezeti tagsággal. A magánszektort vizsgálva még alacsonyabb, mindössze 5 százalék körüli ez az arány. Az állami szférában és az állami vállalatoknál együttesen a munkavállalók 25 százaléka szakszervezeti tag. Ezzel összhangban az elmúlt években magánvállalatoknál csak elvétve hallottunk jelentősebb munkabeszüntetésekről, míg az állami vállalatok dolgozói gyakrabban éltek a munkabeszüntetés eszközével.Erről korábban részletesen itt írtunk:Svédországban a munkavállalók 71 százaléka rendelkezik tagsággal, ráadásul ez is jelentős csökkenésnek felel meg az 1990-es évek közepi 86 százalék körüli csúcsokhoz képest. Finnországban tavaly a munkavállalók 73 százaléka volt szakszervezeti tag, és Dániában is 70 százalék körüli az arány. Ezekben az országokban ugyanis teljesen természetes, hogy valaki munkába álláskor szakszervezeti taggá is válik.- mondta a Portfolio-nak. Ez alapvetően áll szemben a magyar közgondolkodással, ahol a szakszervezetek jellemzően "lepaktálnak az ellenzékkel", vagy "a kormány szekerét tolják". Középút nincs - különösen a szélesebb társadalmi rétegeket érintő ügyekben.Ezt Pekka Ristelä is megemlítette, mint meghatározó vonzerőt. A tagdíjat fizetők az állami társadalombiztosító által nyújtott munkanélküli segélynél jóval magasabb, a korábbi keresethez kapcsolódó ellátást kaphatnak, így érdemes belépni.Nemzetközi összehasonlításban vizsgálva azonban a szakszervezeti tagok arányát és a sztrájkok miatt kiesett munkanapok számát összehasonlítva azt látjuk, hogy a két mutató között semmilyen korreláció nem mutatható ki. Egyrészt a három említett északi országban is eltér a sztrájkhajlandóság. Míg Dánia és Finnország inkább a rangsor első felébe tartozik, addig svédek még a magyaroknál is kevesebbet nyúlnak a munkabeszüntetés eszközéhez. Ezzel szemben az óriási megmozdulásokról, általános sztrájkokról híres Franciaországban mindössze a munkavállalók 8 százaléka szakszervezeti tag, az európai rangsor végére szorulva ezzel. A viszonylag alacsony taglétszám ellenére azonban hihetetlen tömegeket képesek mozgósítani, nem ritkán megbénítva az egész országot.