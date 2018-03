Így néz ki az európai térképen a magyar sikersztori

A foglalkoztatás az Európai Unió legtöbb régiójában emelkedett - derült ki az Eurostat 2016-ra vonatkozó részletes adataiból. Az EU 231 régiójában nőtt a foglalkoztatás, 32-ben visszaesett, 12-ben pedig stagnált. Az EU egészében átlagosan 1,2%-os növekedést mértek a foglalkoztatásban.A legnagyobb növekedést, 7,9%-ost Lengyelország egyik régiójában, a Kárpátaljai vajdaságban mérték. Az országban igen erőteljes volt a munkaerőpiac fellendülése, hiszen a második legjobb régió is Lengyelországban található, ez pedig az Opolei vajdaság volt, 5,9%-os növekedéssel. A dobogóról a Varmia-mazúriai vajdaság (+4,7%) régiót egy spanyol országrész tudta leszorítani, ami Melilla városhoz (+4,8%) köthető.

Klikk a képre!

A foglalkoztatás növekedése a NUTS2 régiókban 2016-ban, %-ban. Forrás: Eurostat

Miközben a lista élén is egy régiós ország áll, a sereghajtó szintén a térségből került ki. Románia két régiójában is jelentősen csökkent a foglalkoztatás, az Északkelet-romániai régióban 3,8%-kal esett vissza, a délnyugati térségben pedig 3%-os csökkentést mértek. A lengyel heterogenitást mutatja, hogy a Nagy-lengyelországi vajdaság régió 2,5%-os foglalkoztatás csökkenést szenvedett el.Az EU 21 régiójában 3% feletti növekedést láthattunk. Ebbe a csoportba Lengyelország és Nagy-Britannia 6 régióval tudott felkerülni, Spanyolország és Olaszország kettővel, Magyarország, Portugália, Ciprus, Málta és Szlovákia pedig egy régióval szerepel. Hazánkban a közép-magyarországi régió teljesített a legjobban, 4,6%-os növekedéssel. Fontos azonban megjegyezni, hogy a régiók száma sem az országok területeivel, sem a lélekszámokkal nem korrelál. Az Egyesült Királyságban pl. 40, Lengyelországban 16, Romániában 8, Magyarországon 7 (NUTS2) régió van.Mindeközben az EU-ban 32 régióban esett a foglalkoztatás, 17-ben 1%-ot meghaladó mértékben. Ebből 6 Lengyelországban található, 4 az Egyesült Királyságban, 3 Romániában, 2 Bulgáriában, és 1-1 Görögországban és Olaszországban.Magyarországon 2,6%-kal nőtt a foglalkoztatás átlagosan, ami több mint duplája az EU-átlagnak (1,2%). Közép-Magyarország húzza fel a hazai átlagot (+4,6%), a többi régió ennél szerényebb bővülést tudhat magáénak. Nyugat-Dunántúl és Észak-Alföld még jól teljesít, 1,9, illetve 2,1%-os növekedéssel. A Dél-Dunántúlon is 1% feletti adatot (+1,4%) láthatunk, a többi régió lemaradó, azonban sehol sem esett vissza a foglalkoztatás az országban. Fontos megjegyezni, hogy az adatokat nagymértékben torzíthatja a közfoglalkoztatás.