Itt a kormány ígérete: elhozza a Kánaánt a magyar munkásoknak!

Az elmúlt időszakban jelentősen bővülő foglalkoztatottság következtében, illetve a továbbra is erős konjunktúrának köszönhetően a munkaerőpiaci környezet egyre feszesebbé vált. Ezt a tendenciát fokozza a munkaerőpiaci tartalékok fokozatos kimerülése, melynek oka egyfelől a foglalkoztatás növekedése, másfelől a 15-74 éves korú népesség létszámának fogyása - írja a magyar kormány a Brüsszelnek megküldött konvergenciaprogramban. Ezen tényezők miatt az inaktívak száma a 2010-es közel 3,46 millióról 2017-re 2,85 millióra csökkent. Ennek a csoportnak több mint felét a nyugellátásban részesülők teszik ki, esetükben

A fokozódó munkaerőhiány a béremelésen túl a munkaadókat arra is ösztönzi, hogy lazítsák az egyes pozíciók betöltésének feltételeit, illetve nagyobb figyelmet fordítsanak a munkavállalói képességek vállalaton belüli fejlesztésére

Erre a következtetésre jutott e lemzésében a Portfolio is , azonban arra is felhívtuk a figyelmet, hogy a foglalkoztatás 2022 és 2025 között eléri a potenciális maximumot, innen már nem növelhető tovább a foglalkoztatás.A konvergenciaprogram szerint a nappali tagozatos tanulók munkaerőpiaci aktivitását a duális képzésben résztvevők számának gyarapodása és a diákok munkavállalásának szélesebb körű elterjedése növelheti. A gyermekgondozási ellátásban részesülők munkaerőpiaci visszatérését a bölcsődefejlesztési program megvalósulása gyorsíthatja. Ennek a két csoportnak a foglalkoztatása elsősorban részmunkaidőben valósulhat meg - prognosztizálja a magyar kormány.A munkanélküliség további csökkenését eredményezheti, hogy a kedvezőtlenebb helyzetben lévő, jellemzően keleti és dél-nyugati régiók, munkanélküliségi rátái közelíthetnek a kedvezőbb foglalkoztatási mutatókkal rendelkező régiók rátáihoz.- fogalmaz a jelentés. Ennek következtében a munkanélküliségi ráta csökkenésével párhuzamosan további foglalkoztatottak léphetnek be a munkaerőpiacra.

A magasabb keresetek ösztönözhetik az országon belüli regionális mobilitást, a közmunkás bérhez mért nagyobb különbség a közfoglalkoztatottak versenyszférába áramlását segíti, valamint a bérek gyorsabb felzárkózása a külföldi munkavállalás vonzerejét is csökkenti.

A versenyszférában kialakult munkaerőhiány csökkentése érdekében a kormány döntése alapján a kEmellett 2018. június 1-jétől felmenő rendszerben, hároméves időszakon belül a közfoglalkozatási jogviszonyban eltölthető maximális időtartam egy év lehet, kivéve, ha a versenyszféra nem kínál reális munkalehetőséget az egyénnek, tehát önhibáján kívül nem tud elhelyezkedni. Kiemelik: a 25 év alatti, valamint szakképzettséggel rendelkező álláskeresők csak megkötésekkel kerülhetnek bevonásra a közfoglalkoztatásba.A továbbra is erős munkaerőpiaci keresletet kielégítésében a megkötött hatéves bérmegállapodás - amely a minimálbér és a garantált bérminimum jelentős emelését is tartalmazza - következtében növekvő bérek hatására magasabbá váló munkaerő-kínálat is segíthet.A korábbi és jelenlegi intézkedéseknek köszönhetően, valamint a kedvező gazdasági konjunktúra hatására az aktivitási arány növekedési tendenciája az előrejelzési horizonton is várhatóan fennmarad.

A tartós növekedéssel párhuzamosan, amelynek eredményeként a jelenleg is az Európai Unió élbolyához tartozó alacsony magyar munkanélküliségi ráta még tovább mérséklődhet.

A korábbiaknálEgyfelől ugyanis a kedvező külső környezet következtében a régiós országok minimálbéreinek és bérszínvonalának felzárkózása is felgyorsult.. Ehhez hozzájárul a szociális hozzájárulási adó kulcsának következő években megvalósuló további, összesen 8 százalékpontos csökkenése.

A hatéves bérmegállapodás a bruttó bérek gyorsabb emelkedését eredményezheti 2018-ban is. A munkaadói adóterhek 2017-ben 5 százalékpontos, majd 2018-ban további 2,5 százalékpontos mérséklésének köszönhetően a bérköltségek növekedése a bruttó keresetekénél alacsonyabb ütemű.

A hatéves bémegállapodás hatására a kedvező munkaerőpiaci folyamatok fennmaradása mellett a bérek gyors ütemű felzárkózásának folytatódása prognosztizálható a következő években is a kormány szerint, így 2022-re a reálbérek 2016-os értékük közel másfélszeresére emelkedhetnek.

A bérek emelkedése a vállalatok hatékonyságjavító törekvéseinek ösztönzésével hozzájárul ahhoz, hogy a magas hozzáadott értéket előállítani képes munkakörökben emelkedhessen a foglalkoztatás.