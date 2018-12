Jövőre is éhesek lesznek a magyar munkaerőre a cégek

A magyar munkaadók 2019. első negyedévében továbbra is kedvező felvételi szándékot jelentenek. A felmérésben munkaadók 15%-a növekedésére számít, csupán 3%-uk tervez elbocsátást, míg 81% semmiféle változtatásra nem készül, így a szezonálisan kiigazított adatok alapján a Munkaerő-piaci mutató értéke +15%-os. Ez 2 százalékponttal kisebb érték, mint a negyedik negyedévben, de 1 százalékponttal magasabb az egy évvel korábbinál.A mutató értéke Közép-Magyarországon és Dél-Dunántúlon a legmagasabb (19%), Észak-Magyarországon a legalacsonyabb (10%). A munkaerőpiaci konjunktúra erejének némi lanyhulására utal ugyanakkor, hogy az egy évvel korábbi azonos időszakhoz képest a kilenc iparágból hatban figyelhető meg gyengülés a felvételi szándékot illetően, legjelentősebben 9 százalékponttal a szállítmányozás, raktározás és a kommunikáció szektorban.

Hasonló eredményekre jut a GVI kutatása is. A 2019-re vonatkozó rövidtávú munkaerőpiaci előrejelzés szerint a vállalatok szubjektív üzletihelyzet-értékelése a tavaly bekövetkezett pozitív elmozdulást követően tovább javult. A cégek optimista várakozásai a létszámváltozással kapcsolatos terveikre is vonatkoznak. A rövidtávú munkaerőpiaci előrejelzés szerint 2018-ban 23 százalékponttal több vállalat bővítette létszámát, mint amennyi csökkentette, 2019-re vonatkozóan pedig 38 százalékpontos többségben vannak a létszámbővítést tervező vállalatok a létszámleépítőkkel szemben. Ez arra utal, hogy 2019-ben a munkaerőkereslet tovább fog erősödni.Általános tapasztalatnak tekinthető ugyanakkor, hogy a vállalati várakozások nyers formájukban nem nyújtanak pontos képet a várható létszámváltozásról, mivel a vállalatok általában túlzóan optimistán tekintenek a jövőbe, jellemzően nagyobb mértékű létszámfelvétellel, vagy kisebb mértékű elbocsátással kalkulálnak, mint ami bekövetkezik - írja összefoglalójában a GVI. Emellett bizonyos vállalati szegmensekben a cégek jellemzően nem rendelkeznek létszámtervekkel, ezért nehezebb éves létszám-előrejelzést megfogalmazniuk. Ezek a vállalatvezetők általában pillanatnyi intuíció alapján fogalmazzák meg a jövőre vonatkozó várakozásaikat. Ezért az MKIK GVI elemzésében a vállalati adatfelvételben megfogalmazott, létszámváltozással kapcsolatos várakozásokat a korábbi évek tapasztalataival korrigálja.Az adatfelvétel nyers adatai alapján 2019-ben 2,4 százalékpontos növekedés várható a foglalkoztatásban,A korrigált becslés szerint kizárólag az ipar területén várható a foglalkoztatás bővülése, a létszámbővítési korlátok pedig várhatóan az építőipari és a kereskedelmi vállalatoknál mutatkoznak majd meg a leginkább.Az ellentmondásosnak tűnő helyzet hátterében vélhetően a mélyülő toborzási nehézségek állnak, aminek következtében hiába fogalmaznak meg a cégek bizakodó foglalkoztatási terveket a kedvező üzleti környezet hatására, azokat végül nem tudják megvalósítani. A korábbi adatfelvételek szerint a toborzási nehézségekkel küzdő vállalatok aránya 2014 óta mutat jelentős mértékű növekedést, 2018-ban pedig az ilyen cégek aránya az eddigi legmagasabb értéket érte el: a cégek 43 százaléka számolt be arról, hogy tartósan betöltetlen álláshelyekkel rendelkezik.