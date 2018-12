Jövőre is megérheti pénztári hozzájárulást kapni és adni

Az alkalmazottak szempontjából az önkéntes nyugdíjpénztári vagy egészségpénztári tagsághoz nyújtott munkáltatói hozzájárulás 10 százalékkal kedvezőbb lesz, mintha ugyanazt a pénzt bérként kapnák meg. Ha egy cég 100 forintot szán dolgozójának, pénztári megoldásokkal közel 10 forinttal több jut az alkalmazottaknak, mintha bért kapnának - számolta ki a Pénztárszövetség.

A vállalati teher 21 százalékra csökken és bár a pénztári tagsággal rendelkező alkalmazott 33,5 százalékos adóterhe csökkenti a juttatást, az érintett alkalmazottak az adójóváírásnak köszönhetően összességében 10 százalékkal jobban járnak.

TÁMOGATOTT TARTALOM A cikk megjelenését az Önkéntes Pénztárak Országos Szövetsége támogatta.

Jövőre is a legjobb munkáltatói juttatások közé tartozik a dolgozók pénztári tagságához adott hozzájárulás - derül ki azszámításaiból.Jövőre az új adószabályok miatt átalakul a béren kívüli juttatások rendszere.szerint 2019-ben a fizetésekkel azonos mértékű adó vonatkozik a pénztári tagsághoz adható munkáltatói hozzájárulásokra, azonban utóbbiak így is a legkedvezőbb juttatások között maradhatnak. Az alkalmazottak ugyanis adójóváírást vehetnek igénybe a pénztári megtakarításához adott munkáltatói juttatás után. Hozzátette:Ezen kívül kedvező a munkáltatónak is, hiszen a bérhez képest egy sokkal rugalmasabban alakítható elemet tarthat bent a javadalmazási rendszerében.Kravalik Gábor kiemelte: a munkáltatók nagyon hatékonyan segíthetik a dolgozók pénztári takarékoskodását, és felelős munkáltatókként figyelemmel lehetnek munkavállalóik egészségére és jövőjére. A pénztári megoldás pedig 2019-ben is kedvezőbb, mintha az adott összeget bérként fizetnék ki, ami nem sok juttatásról mondható el.