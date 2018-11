Kiszivárgott: engedelmességre és túlórára kötelezik a közigazgatósban dolgozókat

A kormány eltörli a mindössze két éves állami tisztviselőkről szóló törvényt, helyette a kormányzati tisztviselőkről szóló 195 oldalas jogszabályt akarja elfogadtatni. Közben módosítaná a közszolgálati tisztviselőkről, a kormányhivatalokról, valamint a kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló törvényeket - tudta meg a Népszava.A törvényjavaslat a mostaninál szigorúbb szabályokat is tartalmaz a központi szint munkavállalóinak. A szöveg tervezetét csak csütörtök este küldték meg a szakszervezeteknek, miközben péntek délután háromra már össze is hívták az országos közszolgálati érdekegyeztető fórumok munkavállalói oldalait.Két órával később, péntek délután ötkor a lap szerint "meg is akarja tartani a látszategyeztetést" az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács (OKÉT) és a Közszolgálati Érdekegyeztető Fórum (KÉF) testületeiben is.A napirendekben jellemző módon csak a törvényjavaslatok bemutatása szerepel, a Miniszterelnökség egy rövid vitát sem tervezett be a programba.Egy hosszútávon is kiszámítható, álláshely-alapú létszámgazdálkodás bevezetésére van szükség a jogszabály szerint, ami azt jelenti, minden szervezetnek meghatároznak majd egy alaplétszámot, s azt évente ellenőrzik. Emellett lesz egy központi álláshely-állomány, ahonnan pluszfeladatra ki lehet majd kérni dolgozókat és ide kerül át az a munkahely is a hivatalokból, amelyiket fél évig nem sikerül betölteni.A központi munkahelyeken dolgozókat munkaidőkeretben foglalkoztatják, napi munkaidejük maximum 12 óra, heti munkaidejük 48 óra lehet - szerepel a javaslatban, ami így szentesíti a mostani gyakorlatot, a túlmunkát.A szervezet vezetője a napi munkaidőt két részletben is beoszthatja, csak annyi a feltétel, hogy a két időszak között legalább két óra pihenőidőt kell biztosítani. A javaslat indoklásában kimondják, hogy a kormánytisztviselőket szoros "engedelmességi kötelezettség" terheli, az általánosnál súlyosabb fegyelmi és kártérítési felelősséggel.Új, hosszú távú önálló életpálya törvényt kapnak a rendvédelmi szervek civil dolgozói is, akiket januártól rendvédelmi alkalmazottnak kell majd nevezni. Bevezetik a teljesítményértékelést, a rendszeres továbbképzést, új illetményrendszert kapnak.