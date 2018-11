Kiszivárgott: közmunkások lehetnek a hajléktalanokból

2019-ben állami intézkedésekkel és támogatással minél több hajléktalant vonnának be a közfoglalkoztatási programokba - írja a hvg.hu. A hajléktalanok fokozatosan vezethetők vissza a munkába, illetve így reintegrálhatóak egyben a társadalomba is: először az otthontalanoknak megpróbálnak közmunkát adni, mert onnan utána nagyobb eséllyel tudnának továbblépni a nyílt munkaerőpiacra.Ahogy írják, "a hajléktalanok elsődleges munkaerőpiaci elhelyezkedése különböző mentális, szociális, egészségügyi problémáik vagy alacsony iskolai végzettségük, képzettségük miatt nehézségekbe ütközik". Ezért csakis "fokozatos visszavezetésük" lehetséges, míg újra meg tudják teremteni saját lakhatásuk feltételeit.Pintér Sándor belügyminiszternek Varga Mihály pénzügyminiszterrel és Kásler Miklós emberi erőforrások miniszterrel együtt kell kitalálnia, hogy ezekben a közmunkaprogramokban még milyen szociális és egészségügyi szolgáltatásokat is kapjanak, és ehhez milyen pénzügyi forrásokra lenne szükség.A javaslat két jól elkülönülő csoportba sorolja az otthon nélkülieket, a speciális közmunkaprogramok azoknak szólnának, akik "mind egészségügyi, mind mentális-szociális állapotukat tekintve rehabilitálhatóak", így még vissza lehet vezetni őket a többségi társadalomba és a munkaerőpiacra - írja a hvg.hu. Ide tartoznak azok, akik már végigjárták az ellátórendszert, vagyis nemcsak egyszer-egyszer vesznek igénybe egy melegedőt, hanem benn is maradnak valamelyik hajléktalanszálláson. És azok is, akik "friss lakásvesztők", így még azelőtt megmenthetők, hogy "alkalmazkodtak volna a hajléktalan létformához".A másik csoportba viszont azokat sorolják, akiknek egészségügyi, szociális, valamint mentális állapotuk túlságosan károsodott az utcán töltött idő alatt, esetleg már ilyen súlyos állapotban kerültek oda. Róluk tartósan gondoskodni kell erre alkalmas hajléktalan-otthonokban, hajléktalan-rehabilitációs intézetekben.Azonban a javaslatban felmerül, hogy ezekben a bentlakást nyújtó otthonokban akár őket is foglalkoztathatnák: többségük "fejlesztő foglalkoztatás keretében alkalmas munkavégzésre". Csak náluk nem az lenne a cél, hogy visszatérjenek a munkaerőpiacra, hanem hogy megteremtsék saját "lakhatásuk anyagi feltételeit".A javaslatban az is megjelenik, hogy a hajléktalanok csak akkor tudnak visszailleszkedni a társadalomba, ha nemcsak munkalehetőséget kapnak, de ezzel párhuzamosan egyrészt a lakhatásukat is támogatják, valamint a mentális-pszichikai "stabilitásukat" és a "motiváltságukat" is erősíteni kell.