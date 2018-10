Közel 20%-os lesz a leépítés a minisztériumoknál - elvileg

Mészáros Melinda, a Liga Szakszervezetek elnöke az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács csütörtöki ülését követően a lappal közölte:Az érdekegyeztető fórumon elhangzottak szerinttervezik megszüntetni, ezjelent. Ennek átlagosan - minisztériumonként - 10 százaléka ugyanakkor jelenleg is betöltetlen, így a pontos létszámadatok egyelőre nem ismertek, a becslés szerint 2-4 ezer embert érint a lépés.Közölte: egyelőre még a munkavállalók sem tudják, kiket érint a racionalizálás, egyfelől az erről szóló kormányhatározat még nem jelent meg, másfelől a minisztériumok és az egyéb háttérintézmények sem közöltek konkrétumokat. RáadásulSem a pontos státusokra, sem a munkavállalók életkorára nincs egységes iránymutatás. Amennyiben szükséges, újabb, akár átmeneti státusok is létrejöhetnek, ha a következő időszakban ezt megkövetelik a feladatok.Beszámolt arról, hogy az állam már kidolgozta a munkavállalók újbóli elhelyezkedését segítő terveket. Az érintetteket a Karrier híd program segítségével integrálnák nemcsak a magánszférába, de a költségvetési szféra azon területeire is, ahol a munkájukra nagy szükség lenne. Az OFA Nonprofit Kft. segítségével - tanácsadók bevonásával - személyre szabott lehetőségeket kapnak az érintettek a könnyebb elhelyezkedésük érdekében. Abban az esetben, ha valaki régóta nem váltott munkahelyet, így nincs tapasztalata az elvárásokról, a felvételi eljárásokhoz is igénybe vehet segítséget. A 60 év felettiek kiemelt védelemben részesülnek, az ő újbóli foglalkoztatásuk esetén a munkaadó szociális hozzájárulási adókedvezményben részesül, ami motiválhatja a foglalkoztatót.Mészáros Melinda arról is beszélt, új kormánytisztviselőkre vonatkozó törvény léphet hatályba, ám ennek tervezete még nem ismert., ám ezt differenciáltan kapják a munkavállalók. A szakszervezet álláspontja szerint ha mindenképpen szükséges a létszámszűkítés, akkor üdvözlendő, hogy az állam tovább gondoskodik az érintettekről. Ezért a Liga felajánlotta az együttműködését a leépítésben érintettek minél könnyebb elhelyezkedése érdekében.Közölte azt is, hogy egyelőre nincs időpontja a bértárgyalások folytatásának sem a versenyszférában, sem az állami vállalatoknál a jövő évi emelésekkel kapcsolatban.