Közel a sztrájkhelyzet a győri Audiban - Megszólalt a cég!

Mit mond a szakszervezet?

a cégvezetés egyoldalúan változtatta meg a prémium kiszámításának módját, amelyre nem lett volna joga.

Mit mond a cég?

A prémium kifizetése a munkavállalók részére a munkaadó önkéntesen vállalt juttatása, annak fizetéséről és mértékéről, számításának módjáról a munkaadó egyoldalúan dönt. Prémiumfizetésre vonatkozó kötelezettséget sem a munkaszerződések, sem pedig a kollektív szerződés nem tartalmaznak.

A feszültség most abból adódik, hogy az Audi Hungária Független Szakszervezet (AHFSZ) azt állítja:Ezek szerint a vállalatvezetés nem a januári, hanem a tavaly decemberi béreket venné annak alapjául, amivel átlagosan mintegy nettó 60-65 ezer forintot húzna ki a dolgozók zsebéből - írja a lap.Emlékezetes, a januári sztrájkkal elért megállapodás következtében a győriek bére januártól 18%-kal, de legalább 75 ezer forinttal lett magasabb.A lap nem zárta ki, hogy a magasabb januári fizetések miatt számol a társaság a tavaly decemberi bérekkel a prémium kalkulálásra során. Csalogány György, az AHFSZ elnök-helyettese azt is elmondta, hogy ezzel a lépésével. Azt is hangoztatta, hogy csak közös döntéssel lehetne a számítás módját megváltoztatni, hiszen arról kollektív erejű megállapodás van érvényben a munkáltató és a szakszervezet között.A szakszervezet most pénteken ül le a cég illetékeseivel a kérdést megvitatni. Ha nem sikerül megállapodni, bírósághoz fordulnak, a bizalmi testület pedig dönt a további lépésekről,Az Autopro megkereste a társaságot a prémium számításával kapcsolatos kérdésével, ahonnan az alábbi válasz érkezett:"A konszern nehéz és kiélezett gazdasági helyzete ellenére az Audi Hungaria vállalatvezetése, - ahogy azt 2019. március 14-én bejelentette -, a 2018-as évre vonatkozóan prémium kifizetése mellett döntött. Ezzel a munkatársak munkáját és teljesítményét ismeri el.A prémium kifizetésénél a vállalat a 2018. decemberi béreket veszi alapul."Korábban a cég azt is közölte, hogy a dolgozók megszokott prémiuma nem marad el a szolid tavalyi teljesítmény ellenére. Az Audi Hungariánál a 2018-as évre vonatkozóan vállalati átlagban 0,9 havi bruttó munkabér (alap-, illetve mozgóbér) a prémium mértéke. A prémium kifizetése ez évben május 6-án, az áprilisi bérekkel történik. A prémium egyénre meghatározott összege az egyéni teljesítménytől függ - írja a portál.A problémára egyébként a szakszervezet már a múlt héten rámutatott: