Lassan terjed a részmunkaidő Európában: sokan csapdának érzik

Az Európai Unióban lassan, de biztosan növekszik a részmunkaidőben dolgozók aránya, ami pozitívum olyan szempontból, hogy ez általában elősegíti a munka és a magánélet közötti egyensúly megteremtését, és biztosítja a munakerőpiacra lépés lehetőségét olyan csoportok számára, akik korábban kiszorultak onnan (anyukák, diákok, idősek). Hollandia messze megelőzi ebben a többi európai országot: 2016-ban már a dolgozók 46,6%-a dolgozott részmunkaidőben az Eurostat adatai alapján, míg az uniós átlag épp csak megközelíti a 20%-ot (1996 óta 4%-os bővüléssel), Magyarország pedig mindössze 4,7%-nál tart. Utánajártunk, hogyan jutottak ilyen magas szintre a hollandok, és mennyire tekinthető ideálisnak az ottani helyzet.

Miért éppen Hollandia?

A 20. századi háborúk idején kevés holland férfinak kellett a frontra vonulnia, ezért a nők nem kényszerültek a gyári munkákban részt venni, mint például az Egyesült Államokban vagy Angliában.

A jólétnek köszönhetően a kétkeresős családmodell bevezetésére sem voltak rászorulva a hollandok a kényelmes élet érdekében.

Bár Hollandia ma már messze nem tartozik a legvallásosabb európai országok közé, a keresztény értékek sokáig befolyásolták a családok működését, és ezáltal visszafogták a nők foglalkoztatását.

A részmunkaidő a nyugati nőké

A kevesebb munkaóra jellemzően alacsonyabb jövedelemmel jár, illetve gyakran a munka is alacsonyabb sátuszú, ezáltal kevesebb fejlődési és előrelépési lehetőséget biztosít, hosszú távon pedig a nyugdíjkilátásokat is rontja.

Erősen nemhez kötött, hiszen Európában mindenhol elsősorban a nők körében jellemző: 2015-ben átlagosan a férfiak 8,9%-a, a nők 32,1%-a dolgozott részmunkaidőben az Európai Unióban, miközben a rés lassan, de folyamatosan szűkül. Hollandia ebben is kiemelkedő: a nők háromnegyede (71,6%), a férfiaknak pedig az ötöde (16,9%) dolgozik részmunkaidőben, utóbbi az uniós átlag háromszorosát jelenti.

Szembetűnő továbbá, hogy régiós szinten is jelentős különbségek vannak: míg a közép-kelet-európai országokban a nők körében is marginálisnak mondható ez a foglalkoztatási forma, a nyugati országokban jóval elterjedtebb.

Hollandia a fentiek alapján akár utópisztikusnak is tűnhet, főleg, ha hozzátesszük, hogy egy 2013-as UNICEF-jelentés szerint a holland gyerekek a legboldogabbak a világon, és a legboldogabb országok listáján is minden évben előkelő helyen szerepel ( tavaly a 6. helyen volt ). Ez persze több tényezővel összefügg, például a magas életszínvonallal és a kedvező munkastruktúrával, de érdemes alaposabban is megnézni, hogy miért épp Hollandiában lett ilyen elterjedt a részmunkaidő.A jelenség annak a következménye, hogy Hollandiában a nők jóval később léptek be a munkaerőpiacra, mint a többi európai országban, ami az Economist elemzése szerint az alábbi okokra vezethető visszaA változás az 1980-as években kezdődött, amikor az állam rájött, hogy a nők munkába állítása gazdasági érdek. A korábban említett értékek miatt a részmunkaidő terjedt el, hogy az anyák továbbra is elég időt tudjanak tölteni a gyerekeikkel, és az állam a munkáltatókkal együtt dolgozta ennek a feltételeit. 2000-ben pedig törvénybe iktatták, hogy minden nőnek és férfinak joga van kérni, hogy adott munkakört részmunkaidőben láthasson el. Sokak szerint ez a törvény szimbolikus jelentőségű volt, és már csak bizonyos "elmaradottabb" iparágakban volt valódi szerepe.Aki részmunkaidőben vállal munkát, általában kevesebb, mint heti 30-36 órát dolgozik, aminek a nyilvánvaló előnyei mellett hátrányai is vannak.A részmunkaidős foglalkoztatás terjedésével kapcsolatban két fontos trend rajzolódik ki a statisztikákból

Irodaházak Amsterdamban (Forrás: Shutterstock)

Sokan kényszerből dolgoznak kevesebbet

Utóbbi azt jelenti, hogy az emberek részidőben végeznek munkát, miközben szívesebben dolgoznának többet, de nincs rá módjuk. Ez azzal jár, hogy sokan kapacitásuknak, képzettségüknek nem megfelelő (általában alacsonyabb) pozíciót töltenek be, nem elégedettek az állásukkal, és az az által biztosított jövedelemmel.

Családbarát = nem karrierbarát

Mindenképp kedvező hozadék, hogy Hollandiában kiemelkedően magas a nők foglalkoztatottsága, azonban kevesen jutnak felsővezetői pozíciókba: 2015-ben a vezetők mindössze 6%-a volt nő. A nemek közötti bérszakadék az uniós átlaghoz (16,4%) közelít, vagyis 16,9%, ami szintén részben a munkaórák alacsony számával függ össze.

Érvek a részfoglalkoztatás mellett és ellen

Pro: A munka a munka és a magánélet közötti egyensúly könnyebb megteremtése

Kevesebb stressz, hatékonyabb munkavégzés a munkavállalói oldalon

Foglalkoztatási szint növekedése a korábban kiszoruló csoportok (diákok, anyukák, nyugdíjasok) bevonásának köszönhetően

A munkaerőpiac rugalmasabbá válása



Kontra: Gyakran alacsonyabb státuszú munkáknál érhető el, és így alacsonyabb jövedelmi szintet jelent

Kevesebb fejlődési, előrelépési lehetőséget nyújt

Kedvezőtlen nyugdíjkilátások

A részmunkaidő és az átmeneti munkaidő-csökkentés fogalmának esetleges összemosása

A munkavállalók egy része kényszerből vállalja, mert nem elérhető számára a teljes foglalkoztatás, így erőforrásai kiaknázatlanul maradnak

Akkor kell nekünk vagy sem?

Magyarország az európai országok között sereghajtónak számít ebben, csak Bulgáriát előzzük meg, nálunk azonban a részmunkaidő sok esetben átmeneti megoldás , amit főleg alacsonyabb iskolai végzettséggel vagy csökkent egészségi állapottal rendelkezők választanak, hiszen számukra a hagyományos foglalkoztatás kevésbé elérhető.

Svédországban 2 éves próbaidőszak után arra jutottak, hogy a 6 órás mukanap bevezetése (8 órás fizetési szint megtartása mellett) csökkenti a dolgozóknál a stresszt, illetve a betegség miatt kivett szabadnapok számát, miközben a munkavégzés hatékonyságát növeli, azonban a csökkentett óraszámra való átállás gyakran jár pluszköltségekkel (plusz munkaerőfelvétele, átszervezések) a vállatoknak, amelyeket nem minden esetben kompenzálnak az előnyök.

A részmunkaidő gyakoriságával kapcsolatban fontos kérdés, hogy ez a típusú munkavégzés milyen arányban önként és milyen arányban kényszerből vállalt.A kényszer-részmunkaidős foglalkoztatás aránya a dél-európai országokban a legmagasabb , ahol az arányt tovább növelték a korábbi évek gazdasági válságai (például Görögországban és Olaszországban), ahol a vállalatok költségcsökkentés céljából szorították vissza a munkaórák számát. Spanyolországban a munkavállalók 20%-a dolgozik részmunkaidőben, és az esetek több mint felében (55%) kényszerből. Hollandában viszont azok közül, akik részmunakidőben dolgoznak, csak 15% teszi ezt azért, mert nincs más választása, és ezzel Európában itt a legalacsonyabb a kényszer-részmunkaidős foglalkoztatás aránya.Elsőre azt gondolhatjuk, hogy a nők kivétel nélkül kedvelik a részmunkaidős megoldást, főleg azért, mert meglehetősen családbarát, de az már kétséges, hogy elősegíti-e a női emancipációt.Sokszor maguk a részmunkaidősök is elégedetlenek a helyzetükkel, beleértve a nők egy részét is, hiszen már a 20-as éveikben , rögtön a diplomaszerzés után - amikor még nincs családjuk - részmunkaidőben dolgoznak, pedig ekkor még szívesen vállalnának munkát magasabb óraszámban. Így érthető, hogy vannak olyanok - a munkavállalók, a munkaadók és a politikai döntéshozók között is -, akik a részmunkaidőre egyfajta csapdaként tekintenek, ami miatt kiaknázatlanul maradnak erőforrások.A fentiek alapján jogosan merülhet fel a kérdés, hogy valóban olyan előnyös lenne-e az általában inkább kedvezőként leírt részmunkaidő tömeges elterjedése a jövőben.Eközben egyre többen szeretnének - főképp gyermekes anyák és szellemi foglalkozásúak - a megszokottnál kevesebb, otthonról (is) végezhető feladatot ellátni, akár párhuzamosan több munkaadónak. A munkaerőpiacon versenyképességre törekvő vállaltoknak pedig alkalmazkodiuk kell ezekhez az igényekhez, ezért a téma az utóbbi néhány évben a gazdaságpolitika és a vállalatok érdeklődésének középpontjába került.Azokban az országokban, ahol a kényszerből vállalt részfoglalkoztatás dominál, kevésbé érdemes a foglalkoztatási forma további terjesztésére törekedni, hiszen ott valószínűleg inkább a hátrányai fognak érvényesülni. A fejlett országokban munkavállalói és munkáltatói oldalról is van nyitottság és részmunkaidő nagyobb arányú alkalmazására, hiszen mindkét félnek kedvező lehet. A legnagyobb problémát ilyenkor az jelentheti, ha az igények nem találnak egymásra, illetve azt is érdemes mérlegelni, hogy adott szektorban, adott cégnél van-e létjogosultsága a részmunkaidőnek.Bizonyos startupoknál és IT-cégeknél például lehetetlennek érezték besűríteni a feladatokat napi 6 órába, és ez rengeteg stresszel járt. Minden esetben mérlegelni kell tehát az egyéni szempontokat vállalati, ágazati és országos szinten, hiszen különböző körülmények között különböző hatásokat válthat ki a részfoglalkoztatás elterjedése.