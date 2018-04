Magyarország ott van az EU élmezőnyében! - Vagy mégsem?

Az Európai Unióban 7,1%-ra csökkent a munkanélküliségi ráta februárban, ami jelentős javulás a tavalyi év azonos időszakában mért 8%-hoz képest. Az európai konjunktúra erősödésével a munkaerőpiac is magára talált, a mostani adat pedig a legalacsonyabb a válság kitörése óta. Az eurózónában ennél nagyobb, 8,5%-os munkanélküliséget mértek, ami szintén komoly csökkenés a 2017. februárban látott 9,5%-hoz képest.Az EU tagállamai között azonban nagy szóródást láthatunk. A legalacsonyabb munkanélküliséggel Csehország (2,4%), Németország (3,5%), Málta (3,5%), valamint Magyarország (3,7%) rendelkezett. A legmagasabb munkanélküliségi rátát pedig Görögországban (20,8%) és Spanyolországban (16,1%) mérték.Érdemes azonban megjegyezni, hogy Magyarországon továbbra is nagy szerepe van a közfoglalkoztatásnak, akik a felmérés szerint munkavállalónak számítanak. Nélkülük a Portfolio kalkulációja szerint 7,4% lenne a munkanélküliségi ráta. Fontos azonban kiemelni azt is, hogy nem csak a munkanélküliek, hanem a közmunkások száma is folyamatosan csökken, egy évvel korábban még 8,9%-os volt a közmunkások és a munkanélküliek együttes rátája.

A közmunkásokkal együtt mért munkanélküliség 7% feletti szintje a munkaerőhiánnyal együtt azt bizonyítja, hogy szerkezeti okokból magas lehet az egyensúlyi munkanélküliség.Az Eurostat adatai szerint Észtország kivételével minden tagállamban csökkent a munkanélküliség. A legnagyobb javulás Cipruson következett be (12,6%-ról 9,6-ra), de jól teljesített Görögország (23,4%-ról 20,8-ra) és Horvátország (12%-ról 9,6%-ra) is. Persze, ezzel még továbbra is az unió sereghajtói, hiszen ezekben a tagállamokban nagyobb a munkanélküliség, mint az EU-átlag.