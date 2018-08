Magyarország van a legnagyobb bajban az egész régióban

A térségi "boom" egyelőre folytatódik, a régiós gazdaságok az idén várhatóan 4 százalék körüli ütemben növekednek, ám a munkaerő-kínálati kapacitás már a határaihoz közelít.Eurostat-adatokat idézve a Financial Times kiemeli: a júniussal zárult három hónapban a magyar iparvállalatok 86,6 százaléka jelezte, hogy a következő negyedévben a munkaerőhiány korlátozni fogja termelésüket.

A vizsgált térségen belül ez a legmagasabb arány: Lengyelországban az ipari cégek 49,7 százaléka, Csehországban 43,2 százalékuk tett közzé hasonló előrejelzést, de e két országban is a kétszeresére emelkedett ez az arány az elmúlt két évben.A szolgáltató szektorban is vezetjük a régiós mezőnyt, a Portfolio gyűjtése szerint tartósan Magyarországon a legnagyobb a munkaerőhiány:

a magyar kormány véleménye szerint gazdasági előnyök származnak abból, ha egy ország a saját lakosságára, a saját önazonossági környezetére támaszkodik.

a kormány nem kíván bevándorlókat alkalmazni sem a demográfiai, sem/vagy a munkapiaci helyzet megoldására.

A Financial Times elemzése szerint ebben a környezetben "dühödt marakodás" alakult ki a munkaerőért, és ez Magyarországon az idei első negyedévben 10 százalékkal, Csehországban 9 százalékkal, Szlovákiában 8,5 százalékkal, Lengyelországban 8 százalékkal növelte a munkaköltségeket az egy évvel korábbi szinthez képest.A Financial Times szerint a munkaerőhiány a térség gazdasági sikereinek és demográfiai folyamatainak együttes következménye. A lap idéz egy ENSZ-előrejelzést, amely szerint Magyarország, Lengyelország, Csehország és Szlovákia összesített lakossága a tavalyi 64 millióról 2050-ig 55,6 millióra, hozzávetőleg 13 százalékkal csökken.Az idézett ENSZ-tanulmány szerint ugyanebben az időszakban a világ egyetlen más térségében sem várható a lakosságszám ennél gyorsabb visszaesése, bár egyes országokban, például Japánban a világszervezet még meredekebb csökkenéssel számol.A lap szerint Magyarország ugyanakkor a munkapiaci részvétel ösztönzésével próbálja növelni a munkaerő-kínálatot. Kovács Zoltán kormányszóvivő a Financial Timesnak kijelentette:Kovács Zoltán hozzátette: