Már 300 ezer forintot kereshetsz az áruházakban

Az új front a bérharcban

Persze, mindehhez a jelenlegi munkaerőhiányos helyzetben több bér dukál. Ez látszik is, már amennyire az álláshirdetésekből ez kiderül, hiszen a többség titkolja a fizetéseket. Pedig előbb-utóbb úgyis kiderül, hol mennyit lehet keresni.

Itt a 300 ezres bruttó

Az elmúlt időszakban több áruházlánc indította el online értékesítését, és folytatja azok fejlesztését, egyebek mellett kiterjesztve az elérhetőségét az ország egyre több szegletére, bővítve a házhoz szállítások körét. Nemrégiben lépett be az online piacra a dm, de az Ikea is még ez elején tart az online rendszerének építésében. Az élelmiszerboltok közül az Auchan Pest megyéig jutott el, a CBA sem lépett messzebbre. A Tesco az átvételi pontok rendszerével is segíti az online értékesítését. A jóval korábban piacra lépett iparcikkes webáruházak többsége csaknem teljes lefedettséggel rendelkezik. "És bármikor jöhet a Spar is" - jegyzi meg a portál.Kitűnik azonban, hogy az online áruházi kör a folyamatos fejlesztések és az újonnan belépők nyomán egyre több munkatársat keres. A webforgalom tíz év alatt megtízszereződött, így nagyon kell a munkaerő ide is. Ez az egyik új, éles frontvonala a munkaerőért vívott csatának - írja a Blokkk.comA másik fontos terület a logisztika. Ezen ugyanis rengeteg költség múlik és a digitalizáció itt is mindent felrobbant. A jó logisztika, a raktárakban majd a robotok (lesz ilyen) sok pénzt jelentenek, megtakarításban, költségben.A Penny Market néhány hónapja adott át egy új 28 ezer négyzetméteres logisztikai központot, az Auchan közel 90 ezer négyzetmétert épít. A magyar láncok közül a Reál Biatorbágyon rendezkedik be, egy 15 ezer négyzetméteres raktárbázissal. Neki itt egyébként nem lesz könnyű dolga a munkaerő keresésben, hiszen a környéken tanyázik logisztikájával az Aldi, a Tesco, az Ikea, a Spar sincs messze, tehát ha embert akar, akkor több bért is kellene fizetnie.A Lidlnél például a targoncavezető meghirdetett elérhető legmagasabb havi javadalmazása 297 ezer forint, néhány ezressel több, mint a nyolc órára vetített elérhető legnagyobb havi bruttó kereset egy budapesti eladó munkakörben a cég honlapjának tanúsága szerint (ez 289 ezer forint, de ebben minden juttatás azért nincs benne).A Tesco egy budapesti eladónak 225 ezer forint havi bruttó keresetet kínál, ez azonban az alapbért jelenti. Az online munkatársnak viszont már 288 ezret ad, ami egyéb pótlékokkal, javadalmazással bőven 300 ezer forint fölé csúszik.És persze ott az Aldi, ahol egy raktári dolgozó nyolc órára vetített fizetését 272 ezer forintról indítja (ami két év után már 312 ezer lesz), de ha valaki vállalja az éjszakai műszakot, akkor bizony 368 ezer forint a nyolc órára vetített havi bruttó kereseti lehetőség. Itt meg kell jegyezni, hogy ebbe beleszámoltuk az éjszakai pótlékot, mert azt kötelező ebben a beosztásban megadni, máshol a különböző pótlékok hullámoznak, beosztástól függően. A Blokkk.com szerint a Tesco online munkatársa a már említett 288 ezer forintja mellé a cég nyilvános számítása alapján még hozzákereshet pár 10 ezer forintot, amivel elérheti a havi 350 ezer forintot.