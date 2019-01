Már a rabszolgatörvény előtt is pokoli volt sok magyar dolgozó élete

A munkavállalók munkaideje sokszor meghaladta a napi, illetve a heti munkaidő megengedett legmagasabb mértékét, ami bizonyos munkakörökben rendkívül veszélyes is lehet

Amennyiben egy-egy esetben fény derül erre a szabálytalanságra, az rendszerint nagyobb munkavállalói létszámot érint és a rendkívüli munkavégzés éves felső mértékének túllépésével valósul meg.

A munkáltatók nagy része továbbra sem vezeti a munkaidő-nyilvántartáson a rendkívüli munkaidőt, feltehetően azért, mert "zsebből zsebbe" történik az ellentételezése. Több ügyben az nyert megállapítást, hogy a munkavállalót részmunkaidőben foglalkoztatták, túlóráit azonban nem ellentételezték, pár esetben a részmunkaidős "feketefoglalkoztatás" is megállapítást nyert

- állapította meg a Pénzügyminisztérium jelentése a tavaly január és szeptember közötti munkaügyi vizsgálatok alapján. Portfolio írta meg elsőként, hogy létezik olyan gyár Magyarországon, ahol heti 68 órát is dolgoztathatják az embereket, és ehhez még a rabszolgatörvény néven elhíresült, éves szinten 400 túlórát és 36 havi munkaidőkeretet lehetővé tevő törvénymódosítás sem kellett.És legálisan még 68 óránál többet is lehet dolgoztatni az embereket:A munkaidővel, pihenőidővel és rendkívüli munkavégzéssel kapcsolatos jogsértések 14 998 főt érintettek a tavalyi első háromnegyed évben, ami növekedés mutat a 2017-es 13 762 fővel szemben. Ezek a jogsértések jellemzően a gépipar és a feldolgozóipar és kereskedelem területén foglalkoztatott munkavállalókat érintették a legnagyobb számban.A leggyakoribb szabálytalanság a munkaidő-beosztás hiánya, melynek hátterében egyrészt a jogszabályok ismeretének hiánya, másrészt a rendkívüli munkavégzés leplezésére irányuló szándék áll. Szintén nagy munkavállalói létszámot érintett a munkaidőkeret esetén a kezdő és befejező időpont írásbeli meghatározásának elmaradása, ami gyakorlatilag mind a munkavállaló, mind a hatóság számára ellenőrizhetetlenné teszi például a munkaidőkereten felüli rendkívüli munkavégzést, és így annak ellentételezését is (munkabér, szabadidő).Rendkívüli munkavégzéssel kapcsolatos szabálytalanság miatt ritkábban intézkedtek a hatóság munkatársai. Ennek részben az az oka, hogy a jogsértést hamis munkaidő-nyilvántartás vezetésével leplezik a munkáltatók, így a rendkívüli munkavégzés mértéke nem állapítható meg.2018. I-III. negyedévben 2 570 munkavállaló vonatkozásában valósult meg ez a szabálytalanság a gépiparban, de a feldolgozóiparban is 581 munkavállaló volt érintett, ami az ágazatok jelenlegi sajátosságából, vagyis a szükségesnél alacsonyabb foglalkoztatotti létszámból is következik. A gépiparban a létszámhiány részben a szakképzett munkaerő hiányára vezethető vissza.- írja a jelentés.Korábbi évekhez hasonlóan a munkaidő-nyilvántartás hiányával, vagy adatainak valótlan rögzítésével kapcsolatos szabálytalanságok szintén gyakoriak voltak, tavaly a főbb jogsértéssel érintett munkavállalók negyedét meghaladóan (12 535 fő) érintették, 2017. I-III. negyedévben ez a szám még magasabb volt (14 494 fő). Az elmúlt években fokozatosan csökkent az ezzel a jogsértéssel érintett munkavállalók létszáma.A legtöbb munkavállalót aterületén érintett a szabálytalanság. Munkaidő-nyilvántartást az építőipar területén gyakran nem vezetnek, míg a hiányos (hamis) munkaidő-nyilvántartás a kereskedelem, aterületén jellemzőbb.pedig közel azonos volt 2018. első háromnegyed évében a szabálytalanság megjelenési formája. A munkaidő-nyilvántartással kapcsolatos jogsértések elfedik az esetleges munkabérrel, munkaidővel, illetve pihenőidővel kapcsolatos szabálytalanságokat is.