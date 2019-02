Már csak 254 ezer munkanélküli van Magyarországon

Januárban 87 800 álláslehetőség állt rendelkezésre, amelyből a zárónapon 68 700 maradt betöltetlen.

Az NFSZ a honlapján közölte: 2019 első hónapjában a nyilvántartott álláskeresők aránya a gazdaságilag aktív népességhez viszonyítva 5,2 százalék volt, a munkavállalási korú népességhez mért relatív ráta pedig 3,6 százalék. A legalacsonyabb értékekkel továbbra is Győr-Moson-Sopron megye rendelkezett.Januárban 36 600 álláskereső kérte nyilvántartásba vételét a kirendeltségeken, 9,5 százalékuk első alkalommal regisztrált. Az új belépők száma az előző évinél 4,7 százalékkal kevesebb volt.A legtöbb pályakezdő fiatalt Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében tartották nyilván, de Hajdú-Bihar és Baranya megyében is jelentős a regisztrált pályakezdő álláskeresők száma.Az álláskeresők 26,4 százaléka, 67 200 ember tartósan, több mint egy éve keresett munkát, ez 6,6 százalékponttal jobb arány az egy évvel korábbinál. Az év első hónapjában 35 600 volt a 25 év alatti és 64 700 az 55 év feletti álláskeresők száma, arányuk 14,0, illetve 25,4 százalékot tett ki., 47,9 százalékuk álláskeresési ellátásban, a többiek szociális jellegű támogatásban részesültek. Az álláskeresők 44,7 százaléka semmilyen pénzbeli támogatást nem kapott.A foglalkoztatók 15 700 új betölthető álláshelyet jelentettek be januárban, ezek 30,5 százalékához igényeltek támogatást. Az újonnan bejelentett támogatott álláshelyek száma 4800 volt, amelynek 89,7 százaléka a közfoglalkoztatáshoz tartozott. A legtöbb támogatott álláshelyet Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Baranya és Békés megyében hirdették meg.Az év első hónapjában 508 munkavállaló csoportos létszámleépítését jelentették be a foglalkoztatók. Az elbocsátások a szektorok közül a közúti jármű, járműmotor alkatrészeinek, illetve a villamos világítóeszköz gyártását, a baromfihús feldolgozását, tartósítását, az egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatást, az üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadást és a kötelező társadalombiztosítást, területileg pedig Fejér és Békés megyét, valamint Budapestet érintette.A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) által használt munkanélküliségi ráta 3,6 százalékos volt a 2018. október-decemberi gördülő negyedévben, a 15-74 éves népességből 167 200-an voltak munka nélkül. A ráta az előző év azonos időszakához képest 0,2 százalékponttal csökkent.