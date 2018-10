Már nincsenek elájulva a német vállalatok Magyarországtól

A magyar gazdaság jelenlegi helyzetét még hasonlóan pozitívnak tekintik a cégek, mint tavasszal, de az elkövetkező időszakra vonatkozó kilátások némileg beborultak

Mind a nemzetgazdaság egésze, mind saját vállalatuk tekintetében a magyarországi német vállalatok már nem olyan optimisták, mint a 2018. februárban végzett felmérésben. A tavaszi elemzésben a vállalatok szinte minden kérdésben több mint tíz éve nem látott bizalmat fejeztek ki, a jelenlegi, szeptember elejétől október elejéig végzett felmérésben azonban nem sikerült újra elérni ezt a magas szintet .- nyilatkozta Dale A. Martin, a DUIHK elnöke az eredmények bemutatása alkalmából. Jelenleg a felmérés szerint a válaszadók mindössze 35 százaléka várja az általános gazdasági helyzet további javulását (tavasszal: 43%), ugyanakkor viszont 13 százalék a romlásra számító vezetők aránya (tavasszal: 6%). Hasonló képet mutat a saját iparág és a saját üzleti helyzet értékelése is.Ez elsősorban az értékesítési elvárások jelentős mértékű visszafogására vezethető vissza:Ugyanez érvényes az export-elvárások esetében is: A pozitív és negatív várakozások aránya a tavasszal mért 42-5 százalékról most 27-11 százalékra tolódott el.Ezek az becslések összhangban vannak más intézmények előrejelzéseivel. Az Európai Bizottság júliusi előrejelzésében megállapította, hogy a belföldi kereslet továbbra is dinamikusan fejlődik, azonban a külföldi piacokon uralkodó helyzet egyre kevésbé támogatja a növekedést.

Tekintettel ezekre a tendenciákra, a DUIHK a folyó évre továbbra is erős, mintegy négy százalék körüli gazdasági növekedésre számit, de 2019-re bizonyos mértékű lassulásból kell kiindulni

A szakemberhiány továbbra is a legnagyobb kockázat

Tavasszal még a megkérdezett vállalatok 53 százaléka jelezte, hogy növelné munkahelyeinek számát, és csak 9 százalék számolt be csökkentési szándékról, a jelenlegi felmérésben ez az arány viszont már csak 41 - 15 százalék. A beruházási terveknél hasonló eltolódás mutatkozik: a tavaszi felmérésben a válaszadók 43 százaléka tervezett több, és 11 százalékuk kevesebb beruházást, mint az előző évben, jelenleg azonban ez az érték 37, ill. 13 százalék.- mondta a Kamara elnöke, Dale Martin.Érdemes azonban a válaszokat az exporthányad függvényében is vizsgálni. Megállapítható, hogyAz elkövetkező évre vonatkozó elvárások esetén pedig legfeljebb azonosak, de többnyire kevésbé optimisták a főleg a világpiacra termelő vállalatok válaszai, mint az alacsony exportorientációjú vállalatoké.A nagy exporthányaddal rendelkező cégek jelenleg ugyan még nagyobb arányban vennének fel új munkatársakat, de sokkal inkább visszafogottabbak, ami a beruházási terveket illeti. Úgy tűnik, hogy az exportkereslet jelenleg még indokolja a magas foglalkoztatást, de a kapacitások további bővítése már nem tűnik feltétlenül szükségesnek.Érdemes megemlíteni ebben az összefüggésben, hogy az exportorientált vállalatok esetén a munkaerőköltség várt emelkedése "csak" 8 százalék, míg az inkább belpiaci orientáltságú vállalatoknál 10 százalékkal számolnak, amit a nemzetközi piacokon tapasztalható erősebb versenyre lehet visszavezetni.A szakképzett munkavállalók hiánya továbbra is dominál a jövőbeni kockázatok kérdésére adott válaszok között:Mindkét esetben az erősen exportorientált vállalatok még inkább érintettnek érzik magukat, mint az egyéb vállalatok. A kereslet alakulását a harmadik legnagyobb kockázatnak nevezték meg, ami összhangban van a gazdasági fejlődés kevésbé optimista értékelésével.Végül érdemes még megemlíteni az árfolyam kérdését: utóbbi különösen a belső piacra irányuló vállalatok esetén nem elhanyagolható kockázat, hiszen számukra a gyengébb forint elsősorban magasabb beszerzési árat jelent az importált áruk esetében, miközben az exportorientált vállalatoknak általában inkább kedvez a gyengébb árfolyam.