Még mindig 250 ezer magyar keres munkát

Júliusban a nyilvántartott álláskeresők aránya a gazdaságilag aktív népességhez viszonyítva 5,3 százalék volt, a munkavállalási korú népességhez mért relatív ráta pedig 3,7 százalék. A legalacsonyabb érték továbbra is Győr-Moson-Sopron megyében volt - írta az NFSZ.Júliusban 39 300 álláskereső kérte nyilvántartásba vételét a kirendeltségeken, 14,2 százalékuk első alkalommal regisztrált. Az új belépők száma az előző év azonos időszakához képest 5,1 százalékkal csökkent. Az álláskeresők 9,4 százaléka, 23 300 volt pályakezdő. A legtöbb álláskereső pályakezdő fiatalt Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Hajdú-Bihar megyében tartották nyilván, de Jász-Nagykun-Szolnok és Somogy megyében is jelentős volt a számuk.Az álláskeresők 28,3 százaléka, 70 200 ember tartósan, több mint egy éve keresett munkát, ez 4,9 százalékpontos növekedés az egy évvel korábbihoz viszonyítva.Az év hetedik hónapjában 36 200 volt a 25 év alatti és 63 000 az 55 év feletti álláskeresők száma, arányuk 14,6, illetve 25,4 százalékot tett ki.Az NFSZ adatai szerint júliusban 136 700 álláskereső volt jogosult pénzbeli ellátásra, 50 százalékuk álláskeresési ellátásban, a többiek szociális jellegű támogatásban részesültek. Az álláskeresők 44,8 százaléka semmilyen pénzbeli támogatást nem kapott.A foglalkoztatók 46 700 új betölthető álláshelyet jelentettek be júliusban, ezek 68,8 százalékához igényeltek támogatást. Az újonnan bejelentett támogatott álláshelyek száma 32 100 volt, amelynek 20,6 százaléka a közfoglalkoztatáshoz tartozott.Júliusban 122 400 álláslehetőség állt rendelkezésre, amelyből 82 900 betöltetlen maradt.Az év hetedik hónapjában 97 munkavállaló csoportos létszámleépítését jelentették be a foglalkoztatók. Az elbocsátások a szektorok közül az egyéb műanyag-termék gyártását és a textil-kiskereskedelmet, területileg pedig Bács-Kiskun megyét és Budapestet érintették.A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) által használt munkanélküliségi ráta 3,3 százalékos volt a 2019. április-júniusi gördülő negyedévben, a 15-74 éves népességből 155 500-an voltak munka nélkül. A ráta az előző év azonos időszakához képest 0,3 százalékponttal volt alacsonyabb. A Portfolio elemzéséből azonban az is kiderült, hogy egyre többen dolgoznak külföldön: