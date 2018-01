Minimálbért fizetne a közmunkásoknak az ellenzéki párt

A közmunka programnak valóban ellentmondásos a szakmai megítélése, a tapasztalatok szerint az elsődleges munkapiacra való visszatérők aránya még a munkaerő-hiányos környezetben is nagyon alacsony. Igaz, ez részben a földrajzi súrlódás eredménye, vagyis a közmunkások jelentős része a munkaerőhiány ellenére de facto munkanélküli. Innen nézve elég furcsa javaslatnak tűnik, hogy a közmunkások minimálbért kapjanak, hiszen tovább gátolná a valódi (piaci alapú) elhelyezkedést. A kedvezőtlen adottságú területeken a gyengén képzett, amúgy is nehezen foglalkoztatható munkaerőnek semmilyen motivációja nem marad a munkaerőpiacra lépni. Egy ilyen lépés hatása egyrészt a közmunka iránti kereslet drasztikus emelkedése lenne, másrészt jelentős költségvetési igényt támasztana. Gyors számításaink szerint évi 90 milliárd forintba kerülne a közmunkások "minimálbérezése" akkor is, ha a várható roham ellenére a közmunkások száma meg tudna maradni a jelenlegi szinten. Vagyis a terv ösztönzési és államháztartási szempontból sem tűnik alátámasztottnak.