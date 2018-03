Most aztán mindenkinek mindenhol lesz munkája

Magyarország munkáltatói nagyon optimisták, a foglalkoztatás növelésére irányuló szándék június végéig nagyon kedvező

- mondta Vég Ottó, a ManpowerGroup magyarországi ügyvezetője. A legutóbbi felmérés eredményei azt mutatják, hogy a munkáltatók bizalma tovább növekszik.

A kivételesen magas növekedés az építőiparban részben az EU-források és az új lakóépületek fejlesztésének köszönhető

A munkaadók mind a kilenc vizsgált ágazatban létszámbővítést terveznek a következő három hónapban. Az építőipari szektor munkáltatói robusztus felvételi szándékot jeleznek. A gyártás, illetve a szállítmányozás, raktározás és kommunikáció szektor munkáltatói is jelentős gyarapodást jósolnak, és a köz-, szociális és lakossági szolgáltatások szektor munkaadói is egészséges felvételi szándékot jelentettek.A folyamatosan növekvő felvételi szándék a szállítmányozás-raktározás és kommunikáció szektorokban, valamint a nagykereskedelmi és kiskereskedelmi szektorban is bővüléssel számolnak, igaz, kisebbel. A legmérsékeltebb bővítést is a mezőgazdaság, vad-, erdő- és halgazdálkodás területén jelentették.- mondta Vég Ottó.

Annak ellenére, hogy a gyártási területen kis mértékben csökkent a felvételi szándék, az autóipari új beruházások több mint 600 új pozíciót kínálnak, melynek 80%-a mérnök szakember. A szektor az országban elsősorban a kékgalléros munkaerőre támaszkodott, de a közelmúltban tapasztalt fluktuáció az ágazatban bizonyos változásokat eredményezett. A gyárak nagy része jelentős munkaerőhiánnyal szembesül, és a sok megrendelés miatt nem tudják tartan a határidőket, ezért inkább a mérnöki és informatikai fejlesztési központokba fektetnek be - fejtette ki a szakértő.Mind a nyolc régióban létszámnövekedést terveznek. A közép-dunántúli munkaadók jelentették a legerősebb felvételi szándékot, de Észak-Alföldön és Észak-Magyarországon is érdemi bővítést várnak. A budapesti, közép-magyarországi, és dél-alföldi munkaadók is pozitív kilátásokról számolnak be, a legkisebb mértékű regionális növekedési értéket Dél-Dunántúlon jelentettek.