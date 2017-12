Nem áll meg a bérrobbanás jövőre sem

Jelentős béremelés várható a nemzetgazdaságban jövőre is

- mondta a Portfolio-nak Rolek Ferenc. A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének (MGYOSZ) alelnöke ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az idei nettó 12% körüli béremelésnél mérsékeltebb lehet a keresetek emelkedése."Jövőre várhatóan nem lesz kétszámjegyű béremelkedés, 8-9% közötti ütemre számítok a versenyszférában" - hangsúlyozta Rolek Ferenc.Alapvetően a piaci folyamatok hajtják a béremeléseket a szakértő szerint, mert a vállalatokat nagy versenyre készteti a munkaerőhiány. "Egymástól próbálják elcsábítani a dolgozókat a cégek, illetve nagy hangsúlyt fektetnek a megtartásra is" - emelte ki. A bérek emelkedésében szerepet játszik a minimálbér és a garantált bérminimum emelése is, ez jelent egy bizonyos kényszert a cégeknek - tette hozzá.

Nyilvánvaló, hogy a bérfejlesztéseket meghatározza a minimálbér és a garantált bárminimum emelése, ami több mint 1 millió embert érint

A kormány a friss makrogazdasági előrejelzésében azzal számol, hogy 9,4%-kal nőnek a nettó keresetek jövőre az idei 13,1% után, az egy keresőre jutó nettó reálbér pedig 6,5%-os bővülést mutathat 2018-ban az idei évi 10,4% után.

Már fáj a kis cégeknek

A jövő év még rá fog tenni azoknak a cégeknek a problémáira, akik már idén is gondban voltak

Hasonlóan látja Dávid Ferenc, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének (VOSZ) főtitkára is. Úgy véli, hogy a jövő évi béremelkedés üteme nem lesz annyira gyors, mint az idei volt. Ő is egyszámjegyű nettó béremelésre számít, de továbbra is dinamikus lehet az ütem.- fogalmazott Dávid Ferenc. Ennek szavai szerint toló hatása van a többi bérkategóriában is, de nem olyan nagymértékben, mint ahogy 2017-ben.Idén 15%-kal nőtt a minimálbér és 25%-kal a garantált bérminimum, jövőre az előbbi 8%-kal, utóbbi 12%-kal emelkedik. Ebből is látszik, hogy valamivel kisebb béremelkedés várható, ugyanakkor lesznek olyan kisebb cégek, amelyeknek megterhelő lesz kitermelni az emelést.A minimálbér és a garantált bérminimum emelését Rolek Ferenc szerint még kibírták a cégek.- mondta Rolek. Kiemelte: a béremelkedés fékező ereje, hogy költségoldalról mit bírnak ki a cégek, mit engedhetnek meg maguknak. Komoly különbség van a cégek között, lesznek, akik nem fogják bírni a versenyt.- vélekedett.Rolek Ferenc úgy véli, hogy az alacsonyabb keresetűeknél nagyobb, míg a magasabbaknál kisebb mértékű béremelés várható 2018-ban. Az MGYOSZ alelnöke úgy becsülte, hogy az alacsonyabb bérezésűek körében akár kétszámjegyű emelés is elképzelhető, ugyanakkor lesznek olyan bérkategóriák, ahol 4-5%-kal nő a kereset."A krónikus munkaerőhiány ugyanakkor nagy befolyással lesz a jövő évi bérekre, ez azonban ágazatonként eltérő mértékű lehet, ugyanis nem mindenhol ugyanakkora a munkaerőhiány" - hangsúlyozta Dávid Ferenc.Kiemelte: az üzleti szférában nem január elsején emelnek béreket sok esetben, a nagyobb cégeknél inkább márciusban, áprilisban, a mérlegzáró közgyűléseken fogadják el azokat.Dávid Ferenc szerintŐk forrás nélkül maradtak az idei jelentős béremelés miatt, így nagy kérdés, hogy bírni fogják-e a versenyt.A szakértő úgy vélte, hogy egyáltalán nem inflációs hatású a jelentős béremelkedés - amire korábban volt példa -, hanem a munkaerőhiánnyal és a minimálbér emeléséve függ össze.