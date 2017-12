Nem lehet népszavazás december 24. munkaszüneti nappá nyilvánításáról

Egyetért-e Ön azzal, hogy köztulajdonban álló gazdasági társasággal foglalkoztatási jogviszonyban álló személy onnan származó éves jövedelme a köztársasági elnök tiszteletdíjának éves összegét ne haladhassa meg?

Egyetért-e Ön azzal, hogy december huszonnegyedike munkaszüneti nap legyen?

Vágó Gábor volt LMP-s országgyűlési képviselő magánszemélyként nyújtott be népszavazási kérdést, amely így szól:Az NVB május 2-án megtagadta a hitelesítést, a Kúria azonban július 4-én hitelesítette a kétmillió forintos bérplafonra vonatkozó kérdést. Az aláírásgyűjtés július 25-én kezdődött, a politikus november 21-én adta le az összegyűjtött íveket.Az NVB-t a Nemzeti Választási Iroda elnöke, Pálffy Ilona arról tájékoztatta, hogyAz NVB ezek alapján megállapította, a népszavazás ügyében az összegyűjtött érvényes aláírások száma százezer alatt maradt. Mivel Vágó Gábor 366 átvett aláírásgyűjtő ívvel nem tudott elszámolni, az NVB 366 ezer forint bírságot szabott ki rá.Az NVB azt is megállapította, hogy a Bíró Zoltán által kezdeményezett, december 24. munkaszüneti nappá nyilvánítását célzó népszavazáshoz összegyűjtött aláírások száma sem érte el a százezret.Bíró Zoltán kérdése így szól:A kezdeményező november 28-án adta le az összegyűjtött aláírásokat.Bíró Zoltán 165 ívvel nem tudott elszámolni, ezért 165 ezer forintos bírságot kapott. A népszavazás kezdeményezője már korábban jelezte, ezért alkotmányjogi panaszt nyújt be. Meggyőződése szerint ugyanis a jelenlegi szabályozás - amely szerint minden le nem adott ív után ezer forint büntetést kell fizetni - szükségtelenül és aránytalanul korlátozza a népszavazáshoz való jog gyakorlását, mivel sokakat elriaszt attól, hogy közreműködjenek az aláírásgyűjtésben.Az ellenőrzések eredményéről az NVB elnöke tájékoztatja az Országgyűlés elnökét. A jogszabály szerint ha az aláírásgyűjtésre rendelkezésre álló idő alatt sikerült összegyűjteni kétszázezer érvényes aláírást, akkor az Országgyűlésnek 30 napon belül el kell rendelnie a népszavazást.