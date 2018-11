Nem mese az... A jelentős hazai béremelkedés tényleg megvalósult

A bérekre vonatkozó statisztikák valóban ellentmondásosak

Ráadásul a statisztikák sajnos sokszor ellent is mondanak egymásnak, megnehezítve ezzel a gazdaságról alkotott robusztus kép kialakítását. Fontos azonban hangsúlyoznunk, hogy csak megnehezítik, de nem lehetetlenítik el teljesen. Alapos elemzési háttérmunkával, az adatok értő felhasználásával csökkenthetjük az esetleges hibák, tévedések valószínűségét. A bérek növekedésére a hazai szereplők döntően az intézményi-munkaügyi statisztikás, a nemzetközi szereplők inkább a nemzeti számlás méréseket követik figyelemmel. A munkaügyi statisztikában közölt bruttó munkajövedelem az alapbéren kívül tartalmaz további rendszeres és nem rendszeres kereseti komponenseket is, valamint bizonyos cafeteria elemeket. Ez a mutató tartalmilag nem különbözik a nemzeti számlás bérek és keresetek fogalmától, azonban az eltérő szemléletből és vonatkozási körből adódnak módszertani különbségek. Ezen kívül az szja-bevallások munkajövedelemre vonatkozó adatait használhatjuk, a bevallásokban szereplő fogalom csak kismértékben tér el a fenti mutatótól. (A bérek, bérköltségek számbavételének módszertanával a jegybank oktatási füzetsorozatának hatodik száma részletesen foglalkozott .)A cikk szerzője szerint, míg a nemzeti számlákból és a havi munkaügyi felmérésből számolt bérnövekedés 2000 és 2010 között nagyságrendileg hasonló képet festett, addig 2010 óta folyamatosan nyílik az olló a mutatók között. A munkaügyi statisztika adatai alapján a bruttó átlagos munkajövedelem 44,1 százalékkal emelkedett, addig ugyanez a mutató a nemzeti számlákban mindösszesen 20,6 százalékkal növekedett (1. táblázat).

A kérdést a Magyar Nemzeti Bank (MNB) is évek óta elemzi és annak lehetséges magyarázatairól rendszeresen egyeztet a KSH szakértőivel. A következőkben az MNB álláspontját mutatjuk be a jelenségről.A különbség elsősorban a nem pénzügyi vállalatok körében érhető tetten, míg a többi szektorból származó eltérés a nemzetgazdaság egészét tekintve nem jelentős. Emellett a különbözet jelentős része 2014-2015-re koncentrálódik (1. ábra).

A munkaügyi statisztika relatíve kis késleltetéssel előálló, információban gazdag adathalmaz, azonban az 5-49 fős vállalatokat csak mintavétellel, az 5 fő alattiakat pedig egyáltalán nem tartalmazza. A nemzeti számlás becslések ezzel szemben teljes körűek, a nemzetgazdaság egészét lefedik. Amennyiben a közép- és nagyvállalatok által fizetett bérek dinamikája meghaladja a munkaügyinél részlegesen megfigyelt kisvállalatoknál tapasztalt mértéket, a kisebb vállalatokkal együtt az átlagos bérnövekedés a munkaügyinél alacsonyabb lesz a nemzetgazdaságban.

A valós bérnövekedés a gazdaság fehéredése során a munkaügyi felmérésben (és az adóbevallásokban) regisztráltnál alacsonyabb lehet. A nemzeti számlák tartalmaz becslést a rejtett gazdaságra is, így a keresetek részét képezik a "zsebbe" fizetett fekete- és szürke jövedelmek is. 2010 és 2014 között számos kormányzati intézkedés a gazdaság fehéredése irányába hatott, ami hatással lehetett a nemzeti számlákban kimutatott bérnövekedésre. A személyi jövedelemadó-rendszer egykulcsossá alakítása, a 2012. évi adminisztratív béremelések, illetve az online pénztárgépek megjelenése okozhatott fehéredést a keresetekben. A rejtett gazdaság 2015-ben az Elektronikus Közúti Árumozgásokat Ellenőrző Rendszer (EKÁER) bevezetésével, 2017-ben pedig a bérmegállapodásban foglalt intézkedések hatására tovább csökkenhetett.

Hogy megállapítsuk, a kisebb vállalatok eltérő bérezése valóban hozzájárul-e a két mutató közötti különbséghez, kontrollstatisztikaként számításba vettük az szja-bevallásokban feltüntetett, munkaviszonyból származó jövedelem alakulását. Az adóbevallások szerint a jövedelmek még a munkaügyi statisztikánál is gyorsabban emelkedtek 2010 és 2017 között.a különböző jövedelmi statisztikákból számolt rendelkezésre álló jövedelem mutatókat érdemes más kontrollstatisztikákkal összevetni. Mivel a háztartási szektorról van szó, ezért a lakossági kiadás (fogyasztás és beruházás), illetve megtakarítás összegét tekinthetjük megfelelő kontrolladatnak. A számításnál figyelembe kell venni, hogy a háztartások rendelkezésre álló jövedelme a munkajövedelmen, illetve a kormányzattól és nonprofit szervezetektől kapott transzfereken túl egyéb jövedelmeket is tartalmaz.A háztartások főbb kiadásai és nettó pénzügyi megtakarítása közel 6000 milliárd forinttal emelkedett az elmúlt 7 évben.Mivel a lakossági jövedelmeken belül a munkaügyi bérnövekedés 2014-ben is magasabb volt a nemzeti számlákhoz képest, a különbség jórészét a fehéredés magyarázhatja.(2. ábra).

Hogyan viszonyul a bérköltség a termelékenységhez?

A 2010-et követő stabilizációs intézkedések sarokköve a munkapiac reformja volt és a 2013-tól beinduló hazai gazdasági növekedést a munkaintenzitás emelkedése jellemezte.

Másrészt a termelékenység emelkedésére a gazdasági ciklusok is jelentős hatást gyakorolnak. Sokan éppen ezért azt állítják, hogy az elmúlt időszak gyenge termelékenység növekedése alapvetően makrogazdasági (értsd: aggregált keresleti) és nem mikrogazdasági (vállalati versenyképességi) probléma. A gazdasági ciklus felszálló ágában a termelékenység emelkedése jellemző, amit azt a Kaldor-Verdoorn szabály, vagy akár az Okun törvény is implikálja.

Harmadrészt pusztán a termelékenységi indikátorból nem lehet messzemenő következtetéseket levonni egy ország hosszabb távú gazdasági teljesítményéről. A válság előtti időszakban a termelékenység éves növekedési üteme meghaladta a 4 százalékot, azonban ezt a fenntarthatatlan ütemet a háttérben egyre mélyülő strukturális, munkaerőpiaci problémák és növekvő eladósodottság árnyékolta be. A válság kitörésével a külső eladósodással finanszírozott növekedési modell a korábban kedvező termelékenységi mutató ellenére fenntarthatatlanná vált.

Ezzel ellentétben a rendelkezésre álló jövedelmen belül a munkaügyi statisztika bérnövekedésével számolva megközelítőleg pontos képet kapunk 2015-re.2010-től kormányzati intézkedések támogatták az aktivitás és a foglalkoztatás dinamikus emelkedését. A nyugdíjba vonulás feltételeinek szigorítása, a munkanélküli segélyrendszer átalakítása, a Munkahelyvédelmi Akcióterv bevezetése, valamint a közfoglalkoztatás kibővítése nagymértékben hozzájárultak a munkaerőpiachoz korábban nem, vagy csak kevésbé kötődő csoportok foglalkoztatásba áramlásához. Mivel az újonnan belépő, - korábban inaktív vagy hosszabb távon munkanélküli - munkavállalók termelékenysége elmaradt az átlagostól, a negatív összetétel-hatás a termelékenység javulását lassította.Természetesen azzal mi is tisztában vagyunk, hogy hosszú távonA jegybank 180 pontos versenyképességi javaslatainak ( pdf ) is épp az a célja, hogy a termelékenység hosszabb távon, a kedvező egyensúlyi pozíciók megtartása mellett érje el ismételten a válság előtti növekedési ütemet.Először is tisztáznunk kell, hogy milyen bérköltség-indexekkel számoltunk.- a bérköltségek GDP-hez viszonyított aránya -Ezzel szemben 2015-ben a fent leírtak miatt a bérköltség-indexet az intézményi munkaügyi statisztikából számítottuk ki. Mivel 2016-tól kezdve a két statisztika által leírt dinamika között már nincs érdemi eltérés, ezért innét ismét a nemzeti számlás bérköltségemelkedéssel számoltunk.

Éppen ezért fontos, hogy a jövőben a bérköltségek a termelékenység és az inflációs cél összegénél ne nőjenek gyorsabban, mivel a bérek szintben ledolgozták a korábbi hátrányukat a termelékenységhez képest.

Ahogy a 3. ábrán is látható, az általunk becsült bérhányad 2005 és 2014 között trendszerű csökkenést mutat, vagyis ebben az időszakban a bérköltségek dinamikája érdemben elmaradt a termelékenység változásától, így a mutató historikus mélypontra, 56 százalékra süllyedt. Számításunk szerint ugyanakkor 2015-től a bérhányad növekedésnek indult, az idei évben pedig várhatóan enyhén meghaladja a historikus átlagot.A bérek élénk emelkedése rövid távon elszakadhatott a termelékenység alakulásától, hosszabb távon azonban fontos, hogy a bérek növekedése a gazdaság fenntartható felzárkózási pályáján a termelékenység emelkedésével is összhangban alakuljanak.Előretekintve az előrejelzési horizontunkon a bérhányad fokozatos stabilizálódására (azaz a reál fajlagos munkaerőköltség stabilitására) számítunk ( pdf ).