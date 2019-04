Nincs vége a felmondási hullámnak: van olyan osztály, hol nem marad dolgozó

A fővárosi kormányhivatalban van olyan teljes osztály, ahol mindenki elmegy, a vezetővel együtt. Egy másik osztályon ketten maradnak a 20-ból.

Márciusban 2500-an mondtak fel, mert nem fogadták el azt a jogszabályváltozást, ami a köztisztviselőknek hosszabb munkaidőt, az eddiginél több munkát és kevesebb szabadnapot jelent. Újabb, sőt talán még súlyosabb káoszt vetít előre, hogy mindeközben újabb leépítés várható.Ezzel kapcsolatban írt a 24.hu is pénteken, felidézve: mindez a szakszervezet egy március végi beszámolójából derült ki, hiszen Boros Péterné, a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezetének (MKKSZ) elnöke már felszólalt az ellen, hogy a 2019. március 21. reggelre bejelentett számokkal újabb 2477 fővel próbálják csökkenteni a területi igazgatáshoz tartozó állományt, titokban, előzetes egyeztetés nélkül.Jelenleg az a helyzet, hogy az engedélyezett, a ténylegesen szükséges és a valóságosan betöltött létszámokat nem lehet összevetni - mondta a szakszervezeti vezető -, aki korábban az Indexet is tájékoztatta arról: egy titkosított kormányhatározatban adták ki az új teljes létszámkereteket, amelyek minden érintett kormányzati igazgatási szervnél több száz fős leépítést vonhatnának maguk után.Az Index forrásai szerint van, ahol elakadt a gyámügyi hivatali munka, a gyermekvédelemben dolgozók tömeges távozását jeleztek előre. A lakástámogatási osztályok - ahol az otthonteremtési kedvezményekről döntenek - is nehéz helyzetbe kerültek, volt olyan megye, ahol válságértekezletet hívtak össze. Egyes esetekben felmerült, hogy a kormányhivatali feladatokat kiszervezzék az államigazgatásból gazdasági társaságokba.