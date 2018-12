Őszinte vallomás Orbán Viktortól a béremelésről

Gazdasági növekedés

Béremelések

Vakartam a fejem búbját, amikor Kásler miniszter úr a javaslatát megtette és hosszú órákat dolgoztunk Varga Mihállyal azon, hogy képesek vagyunk-e ezt teljesíteni

Azt hiszem, hogy Varga Mihály elő tudja állítani a béremeléshez szükséges erőforrásokat anélkül, hogy a költségvetés egyensúlyát veszélybe sodorná

A kormányfő úgy fogalmazott: a kormány a tehetségre és a szorgalomra építette a gazdaságpolitikáját. Ezt a magyar modellt sokan támadták, de az emberek hittek benne, melléálltak és ez döntő volt - fejtette ki a kormányfő.Mit kell tenni ahhoz, hogy ez a növekedési ütem fennmaradjon? - tette fel magának a kérdést. Először is továbbra is hinni kell abban, hogy a szorgalom és a tehetség fenntartja a növekedést. Másrészt a vezetőink, magamat is közéjük értve, nehogy elkényelmesedjenek és azt gondolják, hogy a bab is hús - válaszolta meg saját kérdését.A következő sikerekhez újabb erőfeszítéseket kell tenni - húzta alá.A béreket nem lehet úgy emelni, hogy a versenyképesség nem javul - hangsúlyozta. Ha a versenyképesség javulása nélkül valósul meg a béremelkedés, akkor abból munkanélküliség lesz. Ez egy bonyolult összefüggés, ezt most nem magyaráznám el, ha megengedi - fogalmazott.Amikor megkérdeztem az egészségügyi szakértőket, nemcsak a minisztert, hanem másokat is, hogy az erőforrásokat milyen sorrendben érdemes felhasználni,- fejtette ki.Négy évre felosztott béremelési programot hirdettünk meg végül. Természetesen, ha az ember mond valamit, akkor állja a szavát, de ez nincs garantálva abban az értelemben, hogy nem tudjuk, hogy a következő években hogyan alakul a magyar gazdaság - érzékeltette. A bejelentett 70%-os béremelésről itt számoltunk be:Épp a héten ismertettük az OTP Bank elemzőinek előrevetítését, miszerint 2020-ban ez a béremelés már nem fog beleférni a költségvetésbe:Józan mérlegelés alapján tudtuk ezt a 70%-os béremelést megmondani - magyarázta.- vetítette előre.

Orbán Viktor miniszterelnök interjút ad a Jó reggelt, Magyarország! című műsorban a Kossuth rádió stúdiójában 2018. december 7-én. Kép és címlapkép forrása: MTI/Szigetváry Zsolt