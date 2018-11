Öt nappal csökkentenék a kormánytisztviselők szabadnapjait

A lapnak írt saját példájában az érintett jelezte: 15 éve dolgozik kormányhivatalban, az eredeti alapszabadsága 25 nap volt, amihez a kategória ugrás miatt további 10 nap adódott néhány évvel ezelőtt. A 35 napos éves szabadságkeretét viszont az új tervezet 27-re csökkentené az alapszabadság 20 napra, illetve a pótszabadság 7-re csökkentésén keresztül. Az érintett azt is megjegyzi, hogy a fizetése sem növekedne, mert nem minisztériumban dolgozik.Amint tegnap mi is megírtuk: a szabadságokkal kapcsolatban az kedvező fejlemény lehet az érintetteknek, hogy a friss házasok a házasságkötés után legkésőbb az esküvőt követő második hónap végéig öt munkanap pótszabadságot kapnak nászajándékba.A lap a közel 200 oldalas törvényjavaslat kapcsán azt is ismerteti, hogy hogyan reagált honlapján a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete (MKKSZ). Az összefoglaló az érintettekre nézve számos potenciálisan hátrányos változtatásra hívja fel a figyelmet, hiszen sokaknak nem fog nőni a fizetése (a 2016-os illetménytábla változatlanul marad), illetve a bértömeg gazdálkodás és a létszám elvárások még további feszültségeket okozhatnak. Az is lényeges, hogy a vezetői megbízatás nem különülne el a jogviszonytól, ami oda vezethet, hogy mivel lefokozni nem lehet, így ha valakinek a vezetői megbízatása megszűnik, akkor még ügyintéző sem maradhat kormányzati igazgatási szervnél.