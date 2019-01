Profi munka kell, hogy Magyarországra csábítsuk a dolgozókat

A helyzet valóban nem egyszerű, ráadásul úgy tűnik, hogy a közeljövőben nem is várható változás ezen a téren. Legfeljebb egy gazdasági recesszió eredményezhetne időszakos keresleti visszaesést a munkaerőpiacon, de a hosszú távú trend nem fog megváltozni. Mindent megoldó csodaszer sajnos nincs a birtokunkban, de a folyamatok, a képzés és a technológia megfelelő kombinációjában komoly potenciált látok. Ez utóbbin belül nagy lehetőséget látok a digitalizáció, az automatizálás széles körű bevezetésében és alkalmazásában a HR-folyamatok legkülönbözőbb területein. További jelentős lehetőségek rejlenek abban, hogy az alacsony marzzsal működő szerződések optimalizációja mellett a társaság elindult a komplex személyzeti szolgáltatások irányába, és ezt a profilt én nagyon hangsúlyosan szeretném tovább építeni.Amennyiben a lendületes béremelkedési folyamat komplexebb és magasabb hozzáadott értékű tevékenységekkel párosul, akkor bőven lehet még béremelési potenciál a gazdaságban. Igen régóta dolgozom már multinacionális környezetben, és folyamatosan az a tapasztalatom, hogy Európán belül kedvező stratégiai pozíciót foglalunk el, amit persze ügyes gazdaságpolitikával ki is kell használnunk.

Azt gondolom, hogy például London vagy Frankfurt munkaerőpiaca belátható távon behozhatatlan versenyelőnnyel rendelkezik, de ha a fizetés mellett más szempontokat is figyelembe veszünk, akkor a másodvonalbeli lokációkkal igenis egyre inkább fel tudjuk venni a versenyt.

A klasszikus magyar, vidéki közép- és kisvállalatok számára még Budapest is ismeretlen terep, nemhogy a külföldi. Habár a magyar cégek elkezdtek nyitni a külföldi munkaerőpiac irányába, ez még gyerekcipőben jár.

Kár arra törekedni vagy várni, hogy leálljon a kivándorlás, mert nem ebbe az irányba halad a közös európai piac elképzelése. Magyarországban jó potenciál van, nincs földrengés, természeti katasztrófa, jó a klíma, nem nehéz lakást találni nyugat-európai összehasonlításban.

A külföldön dolgozó magyarok közül főként azokat lehet hatékonyan megszólítani, akik kevésbé illeszkedtek be az ottani környezetbe, nincs ott felépített, őket odakötő egzisztenciájuk. Azt is látni kell, hogy profin kidolgozott és precízen végrehajtott programokra lesz szükség, ha számottevő eredményt szeretnénk elérni ezen a téren.Ilyenek például a német, a portugál vagy a francia közepes méretű városok és egyetemi városok. Akik itt élnek, azok elgondolkodhatnak azon, hogy ne Párizsba költözzenek, hanem Budapestre vagy akár Debrecenbe.Természetesen program is kell ahhoz, hogy a magyarok egy része hazajöjjön, és nem is feltétlenül kormányzati, hanem céges programokra van szükség. Önmagában Londonba se mennek maguktól a munkavállalók, hanem megtalálják a hirdetéseket, és úgy indulnak útnak. Tudják, hogy milyen gyár és milyen munka várja ott őket. Megfelelő eredmények eléréséhez nekünk is legalább hasonló méretű erőfeszítéseket kellene tennünk, mint a nyugat-európai cégeknek a másik irányba.Egyelőre azok a nagy cégek kezdték el Magyarországon a külföldi munkaerőpiacon dolgozók megszólítását, akik erre nagyobb forrást tudtak csoportosítani, akiknek van helyismerete a francia, a német vagy az angol munkaerőpiacon.Romániából folyamatosan érkezik munkaerő, a nemzetközi szolgáltató központok pedig a nyugat-európai munkaerőt is meg tudják szólítani. Az biztos, hogy erre anyagi és személyi erőforrást kell biztosítani.Az a helyzet, hogy 50 évig nem vagy nagyon korlátozottan lehetett külföldre menni, ami egy kivételes állapot volt munkaerőpiaci szempontból. Előtte is, és utána is lehetett, ez egy természetes velejárója a gazdaságnak. Az EU egyik alapelve a szabad munkaerő vándorlás, amit bátorít is az unió. Ez mindenképpen folytatódni fog, nem fog leállni a vándorlás, az a lényeg, hogy ennek haszonélvezői legyünk, ne csak kivándorlás legyen, hanem a másik irányt is be tudjuk indítani, amivel kedvezőbb lehet a vándorlási egyenleg.Ezek mind fontos dolgok, amikor lakóhelyet választ az ember vagy családot alapít. Azonban messze nem használjuk ki a városainkban lévő lehetőségeket.

A húzóágazatokban tapasztalható munkaerőhiány bizonyos szempontból amúgy természetes jelenség, kellő ügyességgel és kitartással ezek egy része jól kezelhető. Úgy látom, hogy még mindig vannak rejtett tartalékok a rendszerben. Egyrészt sokat segíthet a munkavállalók mobilitási hajlandóságának erősítése, másrészt rugalmas beosztások kialakításával, illetve különböző, nem feltétlenül indokolt toborzási feltételek elengedésével még mindig lehet új rétegeket bevonni a munkaerőpiacra, és akkor még nem is említettem az automatizálásban és robotizációban rejlő lehetőségek kihasználását.Az ok egyszerű: a kereslet és a kínálat gyakran nagyon eltérő földrajzi megoszlásban jelentkezik. Ezért is említettem már a mobilizáció fontosságát. Néhány év alatt egyébként rengeteget szélesedtek a munkáltatók által kínált lehetőségek: munkásszállók biztosítása mellett ma már egyre általánosabb, hogy minőségi szállás (például párban költözőknek önálló lakás) is szerepel a csomagban. Ma már nem is kell feltétlenül az ország egyik végéből a másikba, mondjuk Békés megyéből Győrbe vagy Székesfehérvárra menni munkáért, Kecskemét például sokkal egyszerűbb elérhetőséget biztosít.Bizonyos strukturális munkanélküliség azonban mindig lesz. A képzés és az átképzés elengedhetetlen ahhoz, hogy ez a helyzet javuljon, ha alkalmas egyáltalán a munkaerő egy másik típusú munkavégzésre. Meg kell teremteni számukra azt a lehetőséget, hogy egy másik földrajzi lokációban dolgozni tudjanak, de például mezőgazdasági régióból ipar régióba nagyon nehéz átvinni a munkavállalót. És egyáltalán nem biztos, hogy fent tud tartani egy albérletet a nyugati országrészben és keleten egy lakást is a család számára, hiába magasabb a bér nyugaton. Ha a mindennapok sokkal rosszabbul telnek, akkor inkább megéri a közmunka vagy az alacsony kereset, mint valamivel több pénzért máshol dolgozni.Erre számos eszköz áll rendelkezésre. A munkavállalók lojalitása alapvetően növelhető például bónuszok, extra juttatások alkalmazásával, de például a munkavállalók párjainak biztosított munkahely szintén komoly tényező családok esetében, ahol további vonzerő a munkahelyi, vagy az ipari parkon belül létrehozott óvoda is. Léteznek mentorprogramok, különféle élményalapú betanítási folyamatok...A produktivitás visszaesése, a kapacitások kényszerű korlátozása akár hónapok alatt reménytelen finanszírozási helyzetbe taszíthat egy-egy vállalatot, nekik nincs idő kísérletezésre, így muszáj külső szakértőt is bevonniuk.Új törvényi szabályozásról van szó, így ennek a kérdéskörnek az elemzéséhez még nem áll rendelkezésünkre megfelelő mennyiségű gyakorlati adat, így értékelni ezt az új szabályt csak megfelelő idő elteltével tudnám. Ezért az a javaslatom, hogy erre a témára egy kicsit később térjünk majd vissza.