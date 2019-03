Sokkoló, ami a munkahelyen történik velünk: egyre több a végzetes baleset

A végzetes következményekkel járó munkahelyi balesetek száma hazánkban évről évre emelkedik. A Pénzügyminisztérium munkavédelmi főosztályának nemrég közzétett statisztikája szerint tavaly már 23 738-ra rúgott a munkahelyi balesetek száma, miközben öt évvel ezelőtt még kevesebb mint 20 ezer baleset történt a munkahelyeken - írja a Népszava . Ezek közül 78 esetben életét vesztette a dolgozó: a halálos munkabalesetek számát évek óta nem sikerül visszaszorítani. A súlyos csonkulásos munkabalesetek pedig csaknem megduplázódtak egy év alatt. Utóbbiak közül a legtöbb a gépiparban történt, de ilyen szempontból veszélyes üzemnek számít az építőipar, a mezőgazdaság és a szállítás, raktározás ágazat is.Pedig a munkavédelmi hatóság a munkakörülmények javulását tapasztalta a hazai vállalkozásoknál. Ezt a következtetést vonták le az ellenőrök legalábbis abból, hogy 2017-hez képest tavaly 4,4 százalékkal kevesebb munkáltatónál találtak munkavédelmi szabálytalanságot. Ez azonban még mindig a munkahelyek csaknem 73 százalékát jelenti. A szabálytalansággal érintett dolgozók száma viszont nőtt: a 310 ezer munkavállaló közül 208 ezer esetében tapasztaltak az ellenőrök a valamilyen problémát.A munkaadók nem veszik félvállról a munkavédelmet - ezt tapasztalja László Zoltán, a Vasas Szakszervezeti Szövetség alelnöke is. Hogy mégis egyre több a baleset a munkahelyeken, annak a szakszervezeti vezető szerint az az oka, hogy a munkaerőhiány miatt a cégek jóval kevesebb dolgozóval próbálják ugyanazt a termelést fenntartani. A túlhajtott munkások pedig könnyebben hibáznak, a harmadik ledolgozott szombat után könnyebben nyúlnak rosszul a berendezésekhez.Problémát jelent a szakértelem hiánya is, és az, hogy kevesebb idő jut az újoncok betanítására. Fémmegmunkálásra például már nem tudnak szakembereket fölvenni a cégek, ezért betanított munkásokat alkalmaznak. Az egyik ilyen üzemben a feladatok elsajátítására korábban két hét állt rendelkezésre, ma csupán egy nap: a roncsolásos balesetek száma 30 százalékkal meg is ugrott - említ egy példát László Zoltán.Az ellenőrök tavaly háromszor annyi túlóráztatással kapcsolatos visszaélésre bukkantak, mint 2017-ben, a munkaidővel, a pihenőidővel és a rendkívüli munkavégzéssel kapcsolatos jogsértések száma pedig együttesen csaknem elérte a 15 ezret. Ezek jellemzően a gépipar, a feldolgozóipar és a kereskedelem területén dolgozókat érintették: éppen azokat a területeket tehát, ahol a legtöbb súlyos munkahelyi baleset is történik.