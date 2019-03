Sztrájkbizottság alakult a Metrónál

Az elnök közölte, a sztrájkbizottság többi között követeli, hogy minden munkakörben emeljék meg bruttó 210 ezer forintra a teljes munkaidőben dolgozók alapbérét, ezt az összeget vegyék figyelembe a tizenharmadik és a tizennegyedik havi béreknél is. A követelések között szerepel az is, hogy az alapbéremelést vezessék át a bértáblán, továbbá a cég ismerje el a fizetésekben a dolgozók munkában eltöltött éveit, illetve a targonca kezelés bérpótlékját terjessze ki azokra a munkavállalókra is, akik a mindennapi munkavégzéshez használnak targoncát.A sztrájkbizottság követeléseit megküldte a vállalat vezérigazgatójának. Az MTI megkeresésére a munkaügyi vitáról a társaság egyelőre nem reagált.