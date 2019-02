Tilos lesz internetezni a munkahelyen, és megfigyelés alá is kerülsz

A törvényjavaslat most már általános jelleggel írányozza elő, hogy a munkavállaló a munkáltatótól a munkavégzéshez kapott számítástechnikai eszközt - eltérő megállapodás hiányában - kizárólag a munkaviszony teljesítése érdekében használhatja.

A munkáltató által biztosított számítástechnikai eszközökkel összefüggésben a hatályos rendelkezésekhez képest a változás abban mutatkozik meg, hogy a magánélet ellenőrzésének kizárása helyett a hangsúly arra kerül, hogy a munkavállaló a rendelkezésére bocsátott számítástechnikai eszközt kizárólag a munkaviszony teljesítése érdekében használhatja, mivel az Alaptörvényből és a Polgári Törvénykönyvről szóló törvényből is levezethető a munkáltató azon kötelezettsége, hogy a magánélet nem ellenőrizhető. Tehát a munkáltató az átadott számítástechnikai eszközön tárolt adatba az ellenőrzés során addig tekinthet be, ameddig el nem tudja dönteni, hogy az adat magáncélú adat-e.

Az Országgyűléshez nemrégiben benyújtott, az uniós adatvédelmi rend 2018-as bevezetése miatt szükséges törvénymódosítások érintik a munka törvénykönyvét is, aminek egyik fejezete ma is szabályozza a munkaviszony keretein belül a személyiségi jogok védelmét. A fejezetnek lesz része a munkáltatótól kapott számítógépek használatának rendje is, de most már nem csak a távmunka esetében, hanem minden esetben, amikor a munkáltató számítógépet ad a munkavégzéshez.A munkáltató ellenőrzése során a munkaviszony teljesítéséhez használt számítástechnikai eszközön persze csak a munkaviszonnyal összefüggő adatokba tekinthet bele. De munkaviszonnyal összefüggő adatnak minősül az előbbi korlátozás betartásának ellenőrzéséhez szükséges adat is.Az indoklás lényege leegyszerűsítve az, hogyÍgy elvileg magáncélú adat nem is juthat a munkáltató munkavégzésre adott számítógépére.A jogalkotó hivatalos indoklása így szól: