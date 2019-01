Varga Mihály reagált a szakszervezetek követelésére

a kormány álláspontja szerint az érdekegyeztetés, a szociális párbeszéd intézményi keretei között kell megvitatniuk a munkaadói és a szakszervezeti oldal képviselőinek a munka világával kapcsolatos kérdéseket azok érdemi rendezése érdekében.

Reagált a kormány a Kordás László vezette MASZSZ négypontos, dolgozókat érintő követeléseire . A napilap birtokába került, a pénzügyminiszter által jegyzett válaszból kiderül:A Maszsznak, a Szakszervezetek Együttműködési Fórumának és az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülésnek címzett válaszból egyértelműen kiderül, a kormány nem tervezi az általuk követelt tárgyalódelegáció felállítását.A gazdasági és társadalmi párbeszéd legfőbb fórumaként a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácsot, valamint a vállalati szférát érintő kérdések rendezésére a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumát.Azt is javasolta a tárcavezető, hogy az érdemi tárgyalások megkezdése érdekében nyújtsák be a VKF részére.Varga Mihály hozzátette: a kormány továbbra is nyitott a tárgyalásra a szociális partnerekkel, az erre a célra létrehozott érdekegyeztető fórumok keretében.